Tensiones en el Consejo de la Magistratura: Debate sobre el nuevo reglamento para la elección de jueces

El Consejo de la Magistratura debate la propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti para reformar el reglamento de selección de jueces, generando tensiones y divisiones. Los consejeros cuestionan la intromisión en sus facultades y buscan consensos, mientras la Corte intenta defender su iniciativa.

El Consejo de la Magistratura se encuentra en un momento de tensión. La mayoría de los consejeros percibe la propuesta de los jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , para implementar un nuevo reglamento en la elección de jueces, como una intromisión en las atribuciones propias del organismo. Adicionalmente, lo ven como una especie de desautorización a los procesos de selección de magistrados que se han llevado a cabo en los últimos años. Esta percepción ha llevado a la decisión de rechazar la aprobación del proyecto tal cual fue presentado, sin modificaciones, contrariamente a lo solicitado por Rosenkrantz y Lorenzetti . En respuesta, se ha optado por crear un texto que integre las iniciativas de los jueces de la Corte con las propuestas existentes en otros 14 proyectos que ya se encuentran en consideración del Consejo. “Se va a aprobar. Va a haber ajustes al proyecto. Lo están trabajando los asesores con un esquema para que condense todos los proyectos que hay en el Consejo”, afirmó una fuente de alto nivel dentro del organismo a LA NACION. El trabajo de Rosenkrantz y Lorenzetti , con la colaboración de los secretarios Martín Oyanarte y Valentín Thury Cornejo, será reevaluado en el seno del Consejo. Rosenkrantz y Lorenzetti , por su parte, buscan asegurar que su propuesta se mantenga sin cambios significativos y que se interprete correctamente. Para ello, han convocado a los consejeros de la magistratura de las Comisiones de Selección y Reglamentación a una reunión en la Corte, con el objetivo de explicar los alcances de la iniciativa a cada uno de ellos. Esta estrategia de persuasión incluirá entrevistas y apariciones públicas, ya que están convencidos de que la sociedad demanda este cambio. Paralelamente, se busca reducir las discrepancias. “Va a salir un buen reglamento, se comparte el espíritu mayoritariamente”, indicó una fuente de la Magistratura, sugiriendo que la norma podría ser aprobada este año, o a más tardar en el segundo semestre, antes de las elecciones que renovarán a los miembros del organismo.

El reglamento propuesto por Rosenkrantz y Lorenzetti, presentado públicamente en la Corte, tiene como objetivo principal reducir la discrecionalidad en los concursos, establecer criterios objetivos para determinar el orden de mérito de los candidatos y evitar que la entrevista personal se convierta en un mecanismo para favorecer a postulantes que no hayan tenido un desempeño sobresaliente en los exámenes escritos. La semana pasada, los consejeros debatieron este reglamento, negándose a aprobarlo sin modificaciones, tal como lo propusieron Jimena de la Torre, cercana a Pro, y César Grau, quien, a pesar de haber sido propuesto por el kirchnerismo, se distanció tras quedar relegado en un concurso para juez de la Seguridad Social. Rosatti no firmó el proyecto, que fue presentado de forma inesperada en una reunión conjunta de las comisiones. Ante la posibilidad de que la propuesta fuera sometida a votación y rechazada por la mayoría, Rosatti solicitó que se buscaran consensos con los proyectos previos y las propuestas de las ONG. Además, no respaldó la idea de sus colegas de aprobar el reglamento sin cambios. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el viceministro de Justicia Santiago Viola, fue el más enfático en criticar la “ansiedad desmedida” por aprobar la iniciativa, lo que sugiere que el Gobierno, al menos el sector asociado a Karina Milei, no tiene prisa. En los entornos de Rosenkrantz y Lorenzetti se considera que no se rechazará su proyecto, aunque reconocen que actualmente no tienen los votos necesarios para su aprobación. No obstante, lanzan un desafío: “Si dilatan el tratamiento o lo rechazan, el presidente de la Corte pagará los costos ante la opinión pública o ante sus colegas”, advirtieron. Por otro lado, los consejeros académicos liderados por Diego Molea, quien se incorporará al Consejo a finales de año, han iniciado una serie de contactos en busca del apoyo de las universidades. “Participé en la Universidad del Litoral de un encuentro en el marco de la discusión de los proyectos destinados a reformar el mecanismo de selección de magistrados. Compartí el debate con los consejeros de la Magistratura por el ámbito académico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi, la también consejera y presidenta de la comisión de Selección, María Fernanda Vázquez y el expresidente del cuerpo Miguel Piedecasas”, expresó Molea en X.

Es importante destacar que, en caso de aprobarse este reglamento, que contempla, por ejemplo, la utilización de exámenes con preguntas de opción múltiple generadas por Inteligencia Artificial (IA), no afectaría los exámenes ya realizados, según fuentes del Consejo. Se anticipa una posible controversia. Entre los exámenes que podrían verse afectados se encuentran los correspondientes a los puestos clave en Comodoro Py 2002, donde se deben cubrir cuatro vacantes en los juzgados de primera instancia, cuatro en la Cámara Federal de Casación y dos en la Cámara Federal. La presentación del proyecto de cambio de reglamento fue interpretada por algunos como un desafío de la Corte al Consejo, una “mojada de oreja”, en palabras de un asesor, ya que se considera que el máximo tribunal ha puesto en duda una de las facultades de la magistratura: la forma en que se eligen los jueces. La discusión del reglamento de concursos ha sacado a la luz otros temas importantes, como la necesidad de valorar el rol del Consejo de la Magistratura y la transparencia en los procesos de selección.





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