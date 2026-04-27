Tensión por Malvinas: Gobierno argentino no prevé encuentro con Nigel Farage pese a sus declaraciones

El gobierno argentino respondió con cautela a las declaraciones de Nigel Farage sobre la no negociabilidad de las Islas Malvinas, aclarando que no hay planes de encuentro con el político británico. La situación se da en un contexto de escalada discursiva con el Reino Unido y filtraciones sobre posibles cambios en el apoyo estadounidense.

La reciente declaración del político británico Nigel Farage , conocido por su postura de ultraderecha y su papel clave en el Brexit, ha generado una respuesta cautelosa por parte del gobierno argentino.

Farage, quien ha sido elogiado en el pasado por el presidente Javier Milei, anunció su intención de visitar Argentina en otoño de 2026 para reunirse con el mandatario y transmitirle un mensaje contundente: las Islas Malvinas no son objeto de negociación. Esta postura reafirma la posición británica sobre la soberanía de las islas, un tema de larga data y fuente constante de tensión entre Argentina y el Reino Unido.

La declaración de Farage se produce en un momento de escalada discursiva entre ambos países, exacerbada por la filtración de un documento interno del Pentágono que sugería a Donald Trump reconsiderar el apoyo estadounidense al Reino Unido en la disputa por las Malvinas, como represalia por la negativa británica a participar en una posible guerra contra Irán. Esta sugerencia, aunque no oficial, provocó fuertes reacciones tanto en el gobierno británico como en el argentino.

El canciller argentino, Pablo Quirno, respondió con un comunicado en el que reafirmó los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, calificando la ocupación británica de 1833 como un acto de fuerza contrario al derecho internacional y una persistente situación colonial. El presidente Milei se sumó a esta postura, declarando con firmeza que las Malvinas “fueron, son y serán argentinas”.

Si bien el presidente Milei ha mostrado en el pasado una afinidad ideológica con Farage, el gobierno argentino ha aclarado que, hasta el momento, no existe una agenda confirmada para un encuentro entre ambos. Fuentes oficiales de Casa Rosada han indicado que “no hay nada” concreto sobre una posible reunión.

Esta cautela podría interpretarse como una estrategia para evitar alimentar aún más la tensión diplomática con el Reino Unido, especialmente en un contexto en el que el gobierno argentino busca acercar posiciones con Londres para lograr, entre otros objetivos, la eliminación de las restricciones británicas a la venta de armamento impuestas desde la guerra de 1982. La búsqueda de una relación más pragmática con el Reino Unido ha llevado al gobierno argentino a explorar vías de diálogo y negociación, a pesar de mantener intacta su reivindicación soberana sobre las Islas Malvinas.

De hecho, el presidente Milei había expresado el año pasado su intención de convertirse en el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido desde Carlos Menem en 1998, con el objetivo de reunirse con el primer ministro Keir Starmer y otros líderes, incluyendo a Farage. Sin embargo, esta visita, que se especulaba podría realizarse en mayo, nunca se concretó.

La situación actual demuestra la complejidad de la relación entre Argentina y el Reino Unido, marcada por la persistencia de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y la necesidad de equilibrar la firmeza en la defensa de los derechos nacionales con la búsqueda de una solución diplomática. La filtración del documento del Pentágono y la posterior reacción del gobierno argentino han puesto de manifiesto la importancia geopolítica de la disputa por las Islas Malvinas, así como la influencia de factores externos en la relación bilateral con el Reino Unido.

La posible reconsideración del apoyo estadounidense al Reino Unido, aunque aún no confirmada, podría alterar el equilibrio de poder en la región y abrir nuevas oportunidades para Argentina en la defensa de su reclamo soberano. Sin embargo, el gobierno argentino es consciente de que cualquier avance en este sentido requerirá una estrategia diplomática cuidadosa y una sólida base legal.

La reafirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, así como el rechazo a la invocación del principio de libre determinación de los pueblos por parte del Reino Unido, son elementos clave de esta estrategia. El gobierno argentino considera que la ocupación británica de 1833 fue un acto de fuerza ilegítimo que vulneró la integridad territorial del país y dio inicio a una situación colonial que persiste hasta la actualidad.

En este contexto, la visita de Farage a Argentina, si finalmente se concreta, podría convertirse en un momento crucial en la relación bilateral, en el que se pondrán a prueba los límites de la diplomacia y la voluntad política de ambas partes para encontrar una solución justa y duradera a la disputa por las Islas Malvinas. La postura firme del gobierno argentino, respaldada por el apoyo popular y la comunidad internacional, es fundamental para garantizar que la cuestión de las Malvinas siga siendo una prioridad en la agenda política nacional e internacional





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