Tensión política y homenajes en Luján: la Iglesia recordó al papa Francisco

La cúpula política argentina se reunió en la Basílica de Luján para conmemorar el aniversario de la muerte del papa Francisco. El evento estuvo marcado por la ausencia de la vicepresidenta Villarruel y tensiones en el Gobierno.

La Basílica de Luján se convirtió este martes en el escenario de un significativo homenaje dedicado al papa Francisco, con motivo de conmemorarse el primer aniversario de su fallecimiento. El evento congregó a una nutrida representación del arco político nacional, destacando la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , junto a varios integrantes del gabinete ministerial.

La ceremonia, oficiada por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, sirvió como un espacio de reflexión sobre el legado espiritual y social del pontífice, en un contexto político marcado por tensiones internas dentro de la administración libertaria y una relación históricamente compleja entre el oficialismo y la Iglesia. Durante su homilía, monseñor Colombo enfatizó la urgencia de atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El arzobispo de Mendoza subrayó la insistencia de Francisco en no ignorar a los excluidos y descartados, instando a los presentes a reconocer el rol fundamental de los movimientos sociales como pilares de la solidaridad. Asimismo, Colombo hizo un llamado explícito a la dirigencia política para priorizar la paz y la construcción de una sociedad más equitativa, mediante el diálogo interreligioso y la interacción comprometida entre los distintos estratos del poder. Este mensaje resuena con fuerza en un momento donde las diferencias entre las diversas facciones políticas dificultan la cohesión nacional y la resolución de las crisis estructurales que atraviesa el país. El plano político estuvo marcado por ausencias tan elocuentes como las presencias. Mientras el presidente Javier Milei se encontraba en Israel cumpliendo una agenda internacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel optó por no asistir, evitando así la exposición pública junto a otros sectores del Gobierno. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof lideró una delegación bonaerense de peso, acompañado por intendentes y referentes del kirchnerismo, estableciendo un claro contraste con la comitiva oficial liderada por Adorni. La tensión fue evidente al finalizar la misa, cuando el jefe de Gabinete debió retirarse apresuradamente hacia una oficina privada para eludir a la prensa, mientras que el resto de los funcionarios observaban el clima de incertidumbre interna que atraviesa el Ejecutivo, con figuras como Patricia Bullrich marcando ya distancias respecto a la gestión actual. Este encuentro no solo fue un tributo al pontífice, sino también un termómetro de la fragmentación de la clase dirigente argentina, donde cada gesto, silla ocupada o ausencia injustificada, envía un mensaje político de peso en un tablero nacional altamente polarizado y convulso





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