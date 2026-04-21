Tensión libertaria: El desplante de Villarruel en Luján para evitar a Adorni

Victoria Villarruel evitó la misa oficial en Luján para no compartir imagen con el cuestionado Manuel Adorni, profundizando la crisis y las diferencias internas con los hermanos Milei.

La reciente ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la misa oficial organizada en la Basílica de Luján , en honor al Papa Francisco, ha desatado una ola de especulaciones y tensiones internas en el seno del oficialismo. Según fuentes cercanas al Senado, la decisión de no asistir al evento principal, donde incluso se le había reservado un lugar de privilegio en la primera fila, responde a una estrategia deliberada de distanciamiento frente a la figura de Manuel Adorni .

El portavoz presidencial se encuentra actualmente en el centro de un intenso escrutinio público debido a diversas denuncias de corrupción que han afectado la imagen de la gestión. La vicepresidenta, consciente de la narrativa que se construía en torno a esta ceremonia, prefirió optar por una visita privada a la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio, evitando así cualquier tipo de exposición mediática que pudiera vincularla formalmente con el funcionario cuestionado. Este desplante pone de manifiesto una fractura creciente dentro de la estructura de poder del gobierno actual, evidenciando las marcadas diferencias políticas entre la titular del Senado y los hermanos Milei. Desde el entorno de la vicepresidenta se argumenta que la medida no constituye un desaire hacia la figura del pontífice, sino más bien una postura ética frente al ecosistema político que se congregó en Luján. Villarruel fue tajante al señalar a la prensa que el evento contaba con la presencia de la casta política, una terminología que, aunque parte del discurso libertario, adquiere matices de crítica interna en este contexto particular. La sospecha de que la Casa Rosada estaba tejiendo una especie de trampa protocolar para obligarla a posar junto a Adorni, aprovechando la ausencia de Javier Milei debido a su agenda internacional, terminó de convencer a la vicepresidenta de declinar su asistencia formal. Este episodio es solo un reflejo de una desconfianza mutua que ha ido escalando desde el inicio de la gestión, con episodios previos donde el presidente incluso llegó a acusar a su compañera de fórmula de mantener alianzas estratégicas con figuras de la política internacional como Javier Ortega Smith, con el supuesto fin de boicotear su propia agenda de gobierno. La dinámica en Olivos sugiere que el aislamiento de Villarruel es una política de estado para los hermanos Milei, quienes ven en la vicepresidenta una figura que genera expectativas en el círculo rojo, en contraposición con las extravagancias y el estilo disruptivo del mandatario. En el terreno parlamentario, la relación parece navegar en una tensa calma marcada por la inacción. Legisladores del oficialismo han manifestado que si bien Villarruel no actúa como un obstáculo para las iniciativas gubernamentales, tampoco se ha convertido en una pieza clave para la articulación de los proyectos, tarea que hoy recae casi exclusivamente sobre los hombros de Patricia Bullrich. Mientras la vicepresidenta gestiona la Cámara Alta bajo un esquema de piloto automático, evita involucrarse directamente en los escándalos que desgastan la imagen del Ejecutivo, guardando un silencio sepulcral que incomoda a los estrategas de la comunicación oficial. Este hecho subraya la fragilidad del equilibrio interno en el gobierno, donde la lucha de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo genera un desgaste constante. Al eludir la foto con Adorni, Villarruel no solo se distancia de un funcionario políticamente tóxico, sino que también marca terreno ante posibles crisis futuras, enviando un mensaje claro de independencia dentro de un proyecto político que parece estar fragmentándose bajo el peso de sus propias contradicciones y disputas internas





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