Tensión interna en el bloque libertario por la defensa de Adorni y la búsqueda de quórum para la interpelación

La ausencia de Martín Menem en Israel y la presión de Lilia Lemoine para que se defienda a Manuel Adorni generan inquietud en el oficialismo ante la posible conformación del quórum opositor. Mientras, los libertarios lanzan un video proselitista y se registra un nuevo episodio de violencia en el Congreso.

En el marco de la ausencia del presidente Martín Menem, quien se encuentra de viaje protocolar en Israel, el bloque libertario en la Cámara de Diputados experimenta una creciente tensión interna, particularmente en torno a la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una interpelación con moción de censura impulsada por la oposición.

La legisladora Lilia Lemoine, en un gesto que describen como un repentino comisariado político, ha asumido la tarea de monitorear la presencia y defensa de sus compañeros de bancada en los medios de comunicación y redes sociales, ante lo que percibe como un vacío de apoyo. Según fuentes parlamentarias, Lemoine se queja de que nadie sale a la televisión a defender a Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, y alega que actúa bajo un supuesto mandato de Karina Milei para medir la lealtad dentro del bloque.

Este fanatismo de Lemoine está generando incomodidad entre sus colegas, quienes la describen como una figura que arenga y amenaza, y que está trabajando a destajo para garantizar el respaldo al funcionario. La preocupación del oficialismo se centra en la posibilidad de que la oposición logre el quórum de 129 diputados el próximo martes para iniciar la sesión de interpelación.

Laura Rodríguez Machado ha sido encargada de contar las voluntades, y aunque inicialmente creía que la oposición no llegaría al número necesario, un rumor propagado por el libertario Maximiliano Ferraro sobre 121 legisladores dispuestos a sentarse ha encendido las alarmas. La definición de los diputados de Innovación Federal, la UCR y el PRO será crucial, ya que históricamente no han dado quórum para sesiones no solicitadas por el oficialismo.

Mientras tanto, un grupo de diputados libertarios, entre ellos Menem, Bornoroni, Benegas Lynch y Gonzalo Roca, participaron en un video de corte mundialista con el objetivo de reivindicar su labor legislativa, mostrándose en un estadio repleto con una bandera que reza "Tenemos el equipo para pasar las leyes que Argentina necesita". Este intento de营销 podría generar críticas, incluso de figuras cercanas al entorno presidencial como el documentalista Santiago Oría.

Adicionalmente, se revela que si el gobierno no cesa a Adorni durante el fin de semana y la oposición fracasa en conseguir el quórum el martes, tampoco habrá presencia suficiente de diputados al día siguiente, cuando Menem busque convertir en ley el pago a los holdouts Attestor y Bainbridge. Por otro lado, en un incidente separado, el diputado del MID intentó votar la ratificación de Pagano como presidenta de la comisión de Juicio Político, en línea con la pretensión peronista, pero los libertarios se lo impidieron, desatando una trifulca en el recinto.

Todos los comentarios publicados en relación con estos hechos son de responsabilidad exclusiva de sus autores y pueden acarrear sanciones legales





La Política Online / 🏆 8. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Lilia Lemoine Manuel Adorni Martín Menem Interpelación Quórum Cámara De Diputados Karina Milei Holdouts Violencia En El Congreso

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News: También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El caso Adorni y el regreso del game of chicken como política de EstadoLa respuesta pública del jefe de Gabinete muestra el regreso de una faceta estructural de la coreografía de poder del Gobierno de Milei: responder a los desafíos acelerando al máximo, a ver quién se corre primero

Leer más »

El Gobierno asegura que frenó la avanzada contra Adorni, pero hay divisiones internas entre los aliadosLa Casa Rosada entabló conversaciones con sus principales socios parlamentarios para blindar al jefe de Gabinete. Las dudas internas ante la incomodidad de votar junto al kirchnerismo.

Leer más »

Cristian Ritondo's bloc maintains stance against the government, urging it to remove Adorni from officeThe block led by Cristian Ritondo in the Argentine Congress has agreed to continue its opposition to the government, urging it to remove Adorni from office. The opposition party, the PRO, has intensified its relationship with the government and no longer guarantees full support in Congress.

Leer más »

El PRO lanzó una fuerte advertencia: 'No da para más' y crece la amenaza sobre AdorniMartín Goerling, presidente del PRO en la Cámara alta, advirtió que su bloque podría acompañar 'un pedido de censura o remoción'

Leer más »