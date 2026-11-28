El presidente de Estudiantes y el titular de la AFA mantuvieron una distancia fría en la ceremonia de la Libertadores, reflejando sus diferencias públicas en la gestión del fútbol argentino.

Juan Román Riquelme, presidente de Estudiantes de La Plata, encabezó la delegación del subcampeón durante la ceremonia de premiación de la Copa Libertadores 2025. El dirigente recibió la medalla del torneo de manos de Alejandro Domínguez, quien oficiaba como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol).

La presencia de autoridades de alto nivel marcó el evento, con la participación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La ceremonia se desarrolló en Montevideo, Uruguay, donde el protocolo oficial reunió a las máximas figuras del fútbol continental para honrar al campeón Palmeiras.

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Diferencias Públicas y Tensión Institucional

El momento más tenso de la noche se registró cuando Riquelme, conocido afectuosamente como La Brujita, llegó hasta la figura de Tapia. La interacción fue extremadamente breve y fría, caracterizada por un saludo sin gestos cálidos ni muestras de cercanía. Esta frialdad pública contrasta con la realidad de que ambos asistieron juntos a la cena previa organizada por la Conmebol el viernes anterior.

La distancia entre ambos dirigidos no es casual, sino el resultado de un enfrentamiento latente sobre la gestión del fútbol argentino. Riquelme impulsa activamente un modelo de inversiones y modernización que choca frontalmente con la estructura tradicional mantenida por la AFA bajo el liderazgo de Tapia, quien defiende el modelo de asociación civil.

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Antecedentes del Conflicto Directivo

Las grietas en la relación institucional se han profundizado con eventos recientes que han polarizado al ambiente deportivo nacional. Entre los factores que han exacerbado la tensión se encuentran las sanciones posteriores a los incidentes ocurridos durante la Supercopa Internacional, disputada recientemente en Montevideo.

Además, la dinámica de poder se vio afectada por la expectativa de un enfrentamiento directo entre Estudiantes y Rosario Central programado para el año 2025. Este partido, que ha sido ampliamente anticipado, sirve como un punto focal para la rivalidad entre las facciones dirigenciales y añade presión a la relación entre el club platense y la entidad rectora del fútbol local.

Reacciones Post-Ceremonia y Visibilidad Digital

Tras posar con la medalla del subcampeonato y recibir el premio correspondiente, Riquelme se retiró del escenario principal. Su salida evitó cualquier contacto adicional con las autoridades de la AFA, reforzando la narrativa de distancia profesional entre ambas instituciones. La ausencia de interacción física en el acto protocolar habló más fuerte que las declaraciones oficiales.

Posteriormente, Tapia utilizó sus redes sociales para dirigir sus felicitaciones oficiales al club brasileño Palmeiras y a su presidenta, Leila Pereira, por la obtención del título continental. El mensaje fue formal, agradeciendo al plantel, cuerpo técnico y colaboradores, pero destacó un saludo especial a la dirigencia brasileña y a la comisión directiva del club campeón.

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Es notable que el comunicado publicado por Tapia omitió por completo cualquier referencia a Estudiantes de La Plata o a sus logros en la competición. Esta omisión deliberada fue interpretada por el entorno de Riquelme como una señal más de la ruptura en las relaciones institucionales y la falta de reconocimiento mutuo en el escenario del fútbol sudamericano actual.