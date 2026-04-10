Tensión en Oriente Medio: Irán condiciona negociaciones con EE. UU. y el petróleo se mantiene en alerta

La cumbre entre Estados Unidos e Irán en Pakistán se enfrenta a un escenario complejo. Irán exige un alto al fuego en Líbano como condición para negociar. El precio del petróleo se mantiene inestable. Qatar y Reino Unido buscan consolidar la tregua. Europa advierte sobre escasez de combustible.

Horas antes de la cumbre crucial entre Estados Unidos e Irán , programada en Pakistán , el régimen persa lanzó una advertencia categórica: no se sentarán a la mesa de negociaciones con la administración estadounidense de Donald Trump hasta que se establezca un cese al fuego definitivo en Líbano.

Esta postura, sumada al cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, ha generado una considerable incertidumbre en los mercados energéticos, manteniendo el precio del petróleo en torno a los 100 dólares por barril. La tensión en la región, exacerbada por la guerra en curso y las complejas alianzas geopolíticas, pone de manifiesto la delicada situación que se vive en Oriente Medio y sus implicaciones a nivel global.\El vicepresidente estadounidense, James Vance, ya se encuentra en camino hacia Islamabad, Pakistán, para iniciar las negociaciones. Antes de partir, Vance lanzó una advertencia directa al régimen iraní: la administración está dispuesta a negociar de buena fe, pero no tolerará ningún intento de manipulación. Mientras tanto, Qatar y Reino Unido instan a aprovechar el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán para evitar una escalada del conflicto. Los líderes de ambos países han subrayado la necesidad de consolidar la tregua de dos semanas, extendiéndola para garantizar la estabilidad regional y la seguridad de las rutas marítimas, vitales para el comercio internacional. Qatar, como importante exportador de gas natural licuado, ha sentido de cerca las consecuencias del conflicto, tanto por el cierre del Estrecho de Ormuz como por los ataques directos a su territorio.\La situación en Europa también se ve comprometida. La Asociación de Aeropuertos Europeos (ACI Europe) advierte sobre una inminente escasez de combustible para aviones en los aeropuertos del continente si el Estrecho de Ormuz no se reabre completamente en las próximas tres semanas. La disminución de las reservas de combustible y el impacto de las actividades militares están ejerciendo una presión adicional sobre el suministro, lo que podría generar graves problemas en el sector aéreo. Las negociaciones en Pakistán se vislumbran con un futuro incierto, con la sombra del conflicto bélico aún presente y el intercambio de fuego entre Israel y Hezbolá. España, por su parte, ha instado a Irán a negociar de buena fe y a detener los ataques a otros países, en una conversación entre sus ministros de Asuntos Exteriores. Además, se informa que China ha desempeñado un papel clave en la negociación de la tregua entre Estados Unidos e Irán, aunque con cautela, buscando aumentar su influencia en la región





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