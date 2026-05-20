Tensión en Medio Oriente: En vivo, cubrir el conflicto entre EE.UU., Israel y Irán, incluyendo las últimas noticias y acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Trabajar en segundo plano, la ceremonia de despedida de la selección de fútbol iraní antes de que viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 y la noticia de los 430 activistas a bordo de una flotilla de ayuda a Gaza en tránsito hacia Israel.

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 20 de mayo. Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense , Donald Trump .

La ceremonia de despedida de la selección de fútbol iraní antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 Autoridades israelíes informaron el martes por la noche que 430 activistas a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza estaban siendo trasladados a Israel Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano dejan 19 muertos, incluidos 3 niño





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