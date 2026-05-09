Tensión en la reunión de Gabinete y revelaciones en la causa por enriquecimiento ilícito

La reunión de Gabinete estuvo marcada por la ausencia de Patricia Bullrich y la tensión en torno a la entrega de los datos contables de Adorni, la presentación de la herencia familiar y la falta de una fecha precisa. Además, hay sondeos en las billeteras virtuales y las cripto sobre la investigación por enriquecimiento ilícito y en los detalles de la testimonial de Matías Tabar, constructor que hizo revelaciones explosivas.

La reunión de Gabinete estuvo marcada por la ausencia de Patricia Bullrich , quien llevaba 48 horas sin comunicarse con el jefe de Gabinete, Javier Milei , y con Karina , Manuel Adorni .

Después de su reclamo público en televisión, el Presidente y Adorni no se comunicaron por celular durante la reunión. La ausencia de Bullrich se interpretó como un acto de cinismo. Milei, en Estados Unidos, calificó como spoile a Bullrich por adelantar la presentación patrimonial de Adorni, mientras que Adorni la consideró como una fenómena. Bullrich, única dirigente que se desmarca públicamente, sigue amparada por el brazo oficial.

Además, llamó espontáneamente al Presidente para hablar de Adorni y avisó que confirmaría su entrevista. Hoy, Bullrich inauguró una recorrida en Buenos Aires en el primer acto público de campaña con Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina. No dejará de sostener su posición, pero prometió algo de paz en la reunión de Gabinete.

La reunión comenzó con un discurso de Milei, donde no hay mucho de lo que dice en privado que se separe de lo que piensa y dice en público. El Presidente insistió en que necesita apoyo y que está convencido de lo que hace. La tensión pública estuvo presente en la entrega de los datos contables de Adorni, la presentación de la herencia familiar y la falta de una fecha precisa.

Además, hay sondeos en las billeteras virtuales y las cripto sobre la investigación por enriquecimiento ilícito y en los detalles de la testimonial de Matías Tabar, constructor que hizo revelaciones explosivas. La compra y la reforma de la casa de Indio Cua, propiedad de Adorni, tuvieron problemas estructurales y de constitución.

Además, Adorni tuvo problemas de servicio eléctrico en su casa de fin de semana y compró un equipo electrógeno de 10.000 dólares a través del contratista para paliar los cortes de luz





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gobierno Patricia Bullrich Javier Milei Karina Manuel Adorni Celulares Silenciados Tensión En La Reunión De Gabinete Presentación Patrimonial De Adorni Enriquecimiento Ilícito Testimonial De Matías Tabar Problemas Estructurales En La Compra Y La Refo Problemas De Servicio Eléctrico En La Casa De Comprar Equipo Electrógeno De 10.000 Dólares A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patricia Bullrich marca diferencias con el Gobierno de Milei y genera tensiones en el oficialismoLa senadora Patricia Bullrich se distancia públicamente del Gobierno de Javier Milei, criticando a Manuel Adorni y generando tensiones con Karina Milei. Bullrich, con una imagen positiva consolidada, busca reafirmar su rol como figura nacional, aunque su relación con el oficialismo se vuelve cada vez más compleja.

Read more »

Manuel Adorni no piensa presentar la declaración patrimonial “de inmediato”, como le exigió Patricia BullrichEl jefe de Gabinete evalúa dar a concer sus bienes cerca del 31 de mayo a pesar de las presiones de la senadora; anoche, Milei había dicho que “los números ya están listos”

Read more »

Adorni y Bullrich en tensión por la declaración juradaEl jefe de Gabinete, Manuel Adorni, minimizó la presión de la senadora Patricia Bullrich para presentar su declaración jurada de inmediato. Adorni afirmó que no hay problemas y que la presentará de forma adelantada, mientras Bullrich insistió en la urgencia para aclarar las acusaciones de enriquecimiento ilícito. El presidente Javier Milei respaldó a Adorni, pero la tensión política persiste.

Read more »

La fuerte justificación que dio Patricia Bullrich por haberle reclamado la declaración jurada a Manuel AdorniLa senadora libertaria reafirmó su postura ante las sospechas sobre el patrimonio del ministro coordinador. Confirmó que asistirá a la reunión de Gabinete en Casa Rosada. Qué dijo sobre Karina Milei.

Read more »