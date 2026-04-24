Tensión en la Feria del Libro: Discurso de Cifelli genera aplausos y abucheos

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, dividió al público en la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires con un discurso que defendió la gestión de Milei y anunció inversiones en el sector editorial.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli , protagonizó un momento de tensión y polarización durante la inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Su discurso, que combinó anuncios sobre el fomento de la industria editorial con un fuerte respaldo a la gestión del presidente Javier Milei, generó una mezcla de aplausos y abucheos entre los asistentes. La intervención de Cifelli se centró en la necesidad de un cambio en la administración cultural, alejándose de lo que denominó 'marketing cultural' y enfocándose en 'ordenar y hacer que la cultura funcione'.

Esta declaración inicial ya provocó las primeras reacciones negativas del público, que comenzó a interrumpir su discurso con silbidos y abucheos. El secretario de Cultura respondió a estas interrupciones minimizando el número de manifestantes, instándolos a bajar las pancartas que portaban mensajes críticos hacia las políticas gubernamentales y la vinculación de la cultura con figuras como Martínez de Hoz y la Sociedad Rural.

La situación escaló cuando Cifelli expresó su agradecimiento al liderazgo de Javier Milei y Karina Milei por la estabilización del país, repitiendo la afirmación para enfatizar su punto de vista. Esta reiteración intensificó la reacción del público, que respondió con aún más abucheos. Cifelli aprovechó la oportunidad para cuestionar la gestión anterior en relación con empresas estatales como YPF, preguntando si la solución a sus problemas había sido obra del gobierno anterior o del actual.

Más allá de la controversia política, el discurso de Cifelli también incluyó anuncios concretos destinados a fortalecer la industria del libro y apoyar a los creadores. Se anunció una inversión de $2300 millones para el programa Libro%, lo que representa un aumento del 50% en comparación con el año anterior, con el objetivo de incrementar el material bibliográfico disponible en las bibliotecas populares de todo el país.

Además, se destacó el apoyo a las editoriales independientes para su participación en la Feria de Editores 2026, así como el lanzamiento de nuevas líneas de fomento para la dramaturgia, la ficción y el ensayo. El concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes también será fortalecido, con premios que alcanzarán hasta $9 millones. Estas iniciativas buscan impulsar la producción literaria y facilitar el acceso a la cultura en todo el territorio nacional.

El secretario de Cultura también anunció nuevas convocatorias del INCAA para guionistas, con reconocimientos superiores a los 150.000 dólares, y la reanudación de los Premios Nacionales en 2026, con dos ediciones en un mismo año y una dotación total de premios de hasta $90 millones, buscando así saldar una deuda histórica con la comunidad cultural. La ceremonia inaugural de la Feria del Libro, que se celebra en el predio de la Sociedad Rural en Palermo, contó con la participación de diversas figuras del ámbito cultural y político.

La apertura musical estuvo a cargo del reconocido músico Fito Páez, seguido de las palabras de Christian Rainone, presidente de la Fundación el Libro, y del embajador de Perú, Carlos Chocano Burga. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también pronunció un discurso.

La presencia de estas figuras, junto con los anuncios realizados por el secretario de Cultura, marcan el inicio de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento que celebra la literatura y la cultura en todas sus formas. Sin embargo, la controversia generada por el discurso de Leonardo Cifelli ha eclipsado en parte la celebración, poniendo de manifiesto las tensiones políticas que atraviesan el país y su impacto en el ámbito cultural.

La Feria se presenta como un espacio de debate y reflexión, donde se cruzan diferentes perspectivas y se exploran los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria del libro en el contexto actual. La edición de este año, que conmemora el 50° aniversario del evento, rinde homenaje a Jorge Luis Borges y recibe la visita de dos premios Nobel de Literatura, lo que subraya su importancia a nivel internacional





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