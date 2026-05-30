Tensión en la Copa Argentina: el Chino Zelarayán se descompensó y Belgrano avanzó a octavos en penales

Resumen del partido entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina, donde Zelarayán sufrió una descompensación pero se recuperó, y el partido se definió por penales.

El encuentro entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy por los 32avos de final de la Copa Argentina estuvo marcado por un momento de alta tensión cuando el volante del Pirata, Lucas Zelarayán , se descompensó en pleno partido.

El hecho ocurrió a los pocos minutos de que Belgrano abriera el marcador con un gol de Emiliano Rigoni, cuando el Chino corría sin pelota y de repente perdió el equilibrio y quedó rígido en medio del campo, sin conexión con el entorno. Sus compañeros y rivales se acercaron rápidamente para asistirlo, y el árbitro hizo señas para que ingresara la ambulancia, incluso antes de que llegaran los médicos del plantel.

Tras unos minutos de confusión, el jugador intentó incorporarse pero los médicos lo impidieron, aunque finalmente logró dejar el campo por sus propios medios y se marchó al vestuario para ser evaluado. Desde el banco de Belgrano informaron que Zelarayán estaba totalmente recuperado, lo que alivió la preocupación de ambos equipos y de los aficionados presentes. El partido continuó con un ritmo intenso.

Gimnasia de Jujuy reaccionó rápidamente y logró empatar el marcador con un gol del defensor Claudio Pombo, aprovechando una desatención defensiva. El Lobo jujeño se creció y comenzó a dominar el juego, generando varias oportunidades de peligro. Belgrano, por su parte, intentó recomponerse tras el susto de Zelarayán y mantuvo la posesión del balón, pero le costó generar ocasiones claras. El primer tiempo finalizó con un empate que no reflejaba del todo el dominio alternado de ambos equipos.

En el segundo tiempo, Gimnasia salió decidido a buscar la ventaja y rápidamente se puso en ventaja con un tanto de Pablo Argañaraz, que desató el festejo en la tribuna del Lobo. Belgrano sintió el golpe pero no se rindió, y comenzó a presionar en busca del empate. En tiempo de descuento, cuando parecía que Gimnasia se llevaba la victoria, apareció nuevamente Emiliano Rigoni para salvar a Belgrano.

Tras un centro al área, el delantero conectó un cabezazo potente que se coló en el arco, estableciendo el 2 a 2 y forzando la definición por penales. La tanda comenzó con Octavio Bianchi para Gimnasia, cuyo remate al medio fue detenido por Thiago Cardozo, quien adivinó la intención. Luego, Rigoni no falló para Belgrano, y Claudio Pombo igualó para el Lobo.

En el segundo penal de Gimnasia, Cardozo volvió a lucirse al tapar el disparo de Pablo Argañaraz, mientras que el Mudo Vázquez anotó para Belgrana con un tiro que pegó en el palo antes de entrar. Nicolás Dematei mantuvo con vida a Gimnasia al convertir su penal, pero en el quinto lanzamiento, González Metilli selló la victoria para el Pirata, desatando la algarabía de los jugadores y cuerpo técnico de Belgrano.

La victoria en penales no solo significó el pase a octavos de final, sino que también extendió los festejos del reciente título del Apertura obtenido por Belgrano. El plantel, que había mezclado titulares y suplentes, demostró carácter para sobreponerse a las adversidades, tanto por la lesión de Zelarayán como por la remontada de Gimnasia. Lucas Zelarayán, tras ser evaluado, se reportó estable y sin secuelas, lo que fue recibido con alivio en el vestuario.

El técnico destacó la entrega del equipo y la fortaleza mental para mantener la calma en los penales. Con esta victoria, Belgrano sigue firme en su camino en la Copa Argentina, mientras que Gimnasia de Jujuy se despide con la frente en alto tras haber estado cerca de dar el golpe. El episodio de Zelarayán quedará como un recordatorio de los riesgos físicos en el fútbol, pero también de la rápida respuesta y solidaridad entre los jugadores





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Argentina Belgrano Gimnasia Jujuy Zelarayán Penales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gimnasia (J) vs. Belgrano, por la Copa Argentina: horario, dónde ver en vivo y formacionesEl flamante campeón del fútbol argentino buscará avanzar y enfrentar al ganador de Racing y Defensa y Justicia en octavos.

Read more »

Belgrano enfrenta a Gimnasia de Jujuy en la Copa Argentina con cambios en el once titularBelgrano de Córdoba se mide este sábado ante Gimnasia de Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina, en su primer partido tras ganar el Torneo Apertura. Ricardo Zielinski hará varias modificaciones, incluyendo el ingreso de Nicolás Fernández como titular.

Read more »

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano por la Copa Argentina: horario, formaciones y TVCon la alegría de haber salido campeón del Torneo Apertura, el Pirata se mide con el conjunto jujeño por los 16avos de final. Los detalles.

Read more »

Belgrano avanza en la Copa Argentina tras vencer a Gimnasia J. en penalesEl equipo que acaba de ganar el Torneo Apertura superó a Gimnasia de Jujuy por 2-2 (4-2 en penales) y avanza a octavos de final de la Copa Argentina. Con goles de González Metilli y Rigoni, y penales decisivos, Belgrano sigue su racha victoriosa.

Read more »