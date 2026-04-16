Tensión en Juicio por Maradona: Abogados Cruzan Acusaciones y Ponen en Duda Responsabilidades Médicas

En un nuevo capítulo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se vivió un fuerte cruce entre Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, y el enfermero Mariano Perroni y su defensa. Las acusaciones apuntan a negligencia y un posible "esperar la muerte" del astro del fútbol.

El caso de la muerte de Diego Armando Maradona sigue generando fuertes debates y acusaciones, especialmente en el marco del nuevo juicio que busca esclarecer las responsabilidades. En una noche de alta tensión en el programa A Dos Voces de TN, el abogado Fernando Burlando , quien representa a Dalma y Giannina Maradona , protagonizó un acalorado enfrentamiento con Mariano Perroni , uno de los enfermeros imputados en la causa, y su abogado defensor, Miguel Ángel Pierri.

El abogado Mario Baudry, quien defiende a Verónica Ojeda y al hijo de ambos, Dieguito Fernando, también estuvo presente, aportando su perspectiva sobre las pruebas y el entorno del Diez, al igual que Mario Israelit, amigo íntimo del futbolista. Burlando, visiblemente indignado, sentenció categóricamente: Sin ninguna duda lo asesinaron, al referirse a las lamentables condiciones en las que, según su reconstrucción, el ídolo del fútbol transitó sus últimos días. Descartó la idea de una muerte súbita, enfatizando que se trató de un proceso prolongado, un verdadero esperar la muerte, marcado por una profunda desatención, desidia y una alarmante falta de respuestas médicas. El letrado volvió a poner el foco en los ocho profesionales que conformaron el equipo de salud de Maradona, de los cuales siete, incluyendo al neurocirujano Leopoldo Luque, están imputados. Burlando insistió en que la muerte de Maradona podría haberse evitado, señalando que la internación domiciliaria fue un error fatal y que un simple traslado a un hospital habría revertido su crítico estado de salud. Mario Baudry, por su parte, añadió un elemento escalofriante a la narrativa, revelando que antes del deceso de Maradona, ya existían conversaciones dentro del círculo médico que anticipaban un desenlace fatal. "Había profesionales preguntando cómo cubrirse legalmente si Diego se moría", afirmó, haciendo referencia a audios incorporados al expediente judicial que podrían ser pruebas determinantes en el juicio. Baudry acusó a las defensas de los imputados de reconocer implícitamente que lo mataron, pero intentando desligarse de responsabilidades y echando culpas a terceros. También señaló que hay declaraciones que apuntan al rol del círculo más cercano de Maradona, incluyendo al abogado Matías Morla. En contraposición, Mariano Perroni, coordinador de enfermería, negó rotundamente cualquier responsabilidad en la muerte de Diego. Sostuvo que su rol era exclusivamente administrativo, limitándose a organizar al personal de enfermería, y que su único contacto directo era la médica coordinadora, Nancy Forlini. Perroni lanzó una dura acusación contra las personas presentes en la casa donde Maradona cumplía su internación domiciliaria, denunciando que a los enfermeros no los dejaban desarrollar correctamente los controles de salud. El doctor Pierri respaldó esta afirmación, argumentando que el mecanismo de encierro dificultaba el acceso y la atención del exfutbolista, y que las responsabilidades se determinarán durante el juicio. El momento de mayor tensión se produjo cuando Burlando confrontó directamente a Perroni, desestimando su intento de exculpación. "No es una carmelita descalza", lanzó Burlando, cuestionando su pretensión de desligarse de responsabilidades y recordando que está imputado por el homicidio de Diego Armando Maradona. El abogado recalcó las inconsistencias en los registros médicos, especialmente en los informes de las horas previas al deceso, planteando con contundencia: ¿Esa mañana en la que estuvo 12 horas agonizando Diego Armando Maradona? donde dicen, entre otras cosas, que lo atendieron y ni siquiera lo vieron. Perroni se defendió de las acusaciones, asegurando que nunca ordenó falsificar documentación. "Esa hoja de control de signos vitales está en blanco porque no lo controló. Si yo le hubiese dicho que falsificara algo, tendría que haber puesto un número dibujado, lo cual no ocurrió", explicó. El cruce se intensificó, con Burlando expresando su enojo: "Ni lo vieron a Diego. Ni lo iban a ver, ni lo controlaban. No le apoyaron nunca un estetoscopio, no le tomaron la presión. No le hicieron absolutamente nada, no sea caradura". Perroni respondió: "Yo actué con presunción de buena fe. Lo que está escrito está hecho. Si ella lo escribe y yo no lo estoy visualizando, es porque no era mi función estar supervisando a cada enfermero las 24 horas". Por su parte, Mario Baudry elevó el tono contra el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien calificó como "funcional a otros intereses", cuestionando su rol dentro del equipo y sugiriendo que su presencia se basaba más en vínculos personales que en criterios médicos. La compleja trama del caso Maradona sigue develando detalles que avivan el debate sobre la justicia y la verdad detrás de la partida del ídolo





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