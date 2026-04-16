Tensión en el Senado: Debate por la propiedad privada marca nuevo choque entre oficialismo y kirchnerismo

Un plenario de comisiones en el Senado fue escenario de un duro enfrentamiento ideológico entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo a raíz del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El debate se tornó acalorado al vincularse la iniciativa con la situación judicial de Cristina Kirchner y las políticas soberanas del país.

Un nuevo round del duelo ideológico entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo se vivió en el Senado durante un plenario de dos comisiones. El choque de posturas en torno al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei evidenció posiciones antagónicas.

El pico de tensión se alcanzó en la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La ministra de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires y militante de La Cámpora, Daniela Vilar, vinculó las reformas propuestas por el oficialismo con la situación judicial de Cristina Kirchner. Vilar afirmó que estas medidas responden a demandas de Estados Unidos y del FMI, y que se está 'entregando la soberanía'. Sostuvo que la persecución a determinados líderes se hace necesaria para avanzar con estas leyes, sugiriendo que la libertad de la expresidenta defendería el territorio y el patrimonio nacional.

La respuesta oficialista no se hizo esperar. Nadia Márquez, presidenta de la Comisión de Legislación General por La Libertad Avanza, replicó que la expresidenta no está presa por sus ideas, sino 'por corrupta', y lo hizo sin alzar la voz. Previamente, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, había expresado su incomodidad con el cariz político que adquirió el debate, señalando que 'una cosa es que vengan funcionarios a hablar de una ley y otra cosa es que vengan a hacer un panfleto político'.

Bullrich defendió la iniciativa del Gobierno, argumentando que busca que el Estado sea 'su aliado que le permite desarrollarse' en lugar de ser 'el enemigo de la gente, el que le roba su propiedad'. Recordó que la expresidenta llegó hasta la Corte Suprema de Justicia con su apelación y cuestionó la falta de respeto a los derechos cuando no se acepta la decisión del máximo tribunal del país.

El proyecto en discusión introduce cambios significativos. Habilita juicios sumarísimos para desalojos, independientemente de si se trata de intrusión, ocupación o falta de pago de alquiler. Establece nuevos requisitos para las expropiaciones de bienes por parte del Estado y elimina restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Asimismo, modifica la ley de manejo del fuego para permitir la reconversión de terrenos boscosos incendiados intencionalmente a otros fines, como la agricultura. Finalmente, promueve una fuerte descentralización de la gestión de programas de regularización dominial de villas y barrios de emergencia hacia provincias y municipios.

Hasta ese momento, el desarrollo del plenario de comisiones se había caracterizado por la tranquilidad y la exposición de argumentos contrarios a la iniciativa gubernamental por parte de los invitados, en su mayoría propuestos por el kirchnerismo. Un notable desvío del discurso predominante provino del abogado constitucionalista Daniel Sabsay. Si bien Sabsay defendió algunos aspectos del proyecto, también formuló críticas a pesar de haber sido propuesto por el oficialismo.

Reconoció la importancia de la propiedad privada como 'un elemento importante del estado de Derecho', pero advirtió que 'no existen derechos absolutos' y la necesidad de prestar atención a la reglamentación que ejecutará el Poder Ejecutivo. Expresó 'fuertes dudas en cuanto a la protección del medio ambiente' y consideró que la iniciativa tiene 'una mirada poco contemplativa en cuanto al aspecto habitacional en el actual contexto económico', refiriéndose a las modificaciones en la regularización de barrios populares. Sabsay se mostró 'muy de acuerdo' en fortalecer los derechos en materia de desalojos ante ocupaciones 'aberrantes', como las de 'falsos mapuches', pero recalcó la importancia de monitorear los plazos y garantías en la reglamentación para salvaguardar el debido proceso y la defensa en juicio.

Se prevé que el debate prosiga la próxima semana. El oficialismo tiene la intención de agilizar el dictamen, pero la aprobación final dependerá de la capacidad de alcanzar acuerdos con la oposición dialoguista para conformar un texto que cuente con mayoría en el recinto del Senado





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