Tensión en el penal donde está detenida la madre de Ángel: un incendio generó alarma

Un principio de incendio provocado por internas en el penal de Trelew, donde se encuentra detenida Mariela Altamirano, madre del niño fallecido en Comodoro Rivadavia, generó momentos de tensión. Ambos padres permanecen detenidos acusados de homicidio agravado.

La madre de Ángel, el niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia , experimentó una noche de gran tensión este miércoles. Un incidente provocado por dos internas dentro del penal donde se encuentra detenida Mariela Altamirano , la madre, generó alarma y preocupación.

Altamirano cumple prisión preventiva desde el 15 de abril, acusada junto a su pareja, Maicol González, por el homicidio agravado de su hijo. El suceso tuvo lugar en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) situado a la altura del kilómetro 8 de la Ruta Nacional N°3 en Trelew, provincia de Chubut. El personal policial detectó un principio de incendio en el módulo 1, originado por la quema de un fragmento de colchón de goma espuma.

Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades permitió controlar el fuego sin que se registraran heridos. Las primeras investigaciones descartan una conexión directa entre el incidente y la situación de la madre del niño, atribuyendo el fuego a una disputa entre dos internas.

Se estima que unas quince mujeres se encuentran alojadas en ese pabellón, y se ha planteado la hipótesis de que la disponibilidad de encendedores entre las reclusas, debido a su hábito de fumar, pudo haber contribuido al inicio del incendio. El incidente en el penal se produce en un contexto de profunda conmoción social por la trágica muerte de Ángel.

Durante la audiencia de control de detención, tanto Mariela Altamirano como Maicol González fueron formalmente imputados por “homicidio agravado por el vínculo” y permanecerán detenidos preventivamente durante seis meses. Ambos llegaron al tribunal bajo estricta custodia policial, enfrentando graves acusaciones por la muerte del pequeño, quien habría sufrido múltiples golpes en la cabeza que desencadenaron un paro cardiorrespiratorio. La actitud de Altamirano durante la lectura de la acusación fue particularmente llamativa.

Se mantuvo en silencio, con la mirada baja y evitando cualquier contacto visual con los familiares de Ángel. Su postura se caracterizó por la distancia y la frialdad, llegando incluso a negar con la cabeza en algunos momentos de la exposición de la fiscalía. Esta actitud ha generado diversas interpretaciones y ha alimentado aún más la controversia en torno al caso.

Mientras tanto, González se declaró inocente, negando cualquier acto de violencia y expresando su deseo de conocer la verdad sobre lo ocurrido. La fiscalía, por su parte, presentó resultados preliminares de la autopsia que sugieren un cuadro de maltrato prolongado en el tiempo, con lesiones que datan de hasta diez días antes del fallecimiento del niño.

La Justicia ha justificado la medida de prisión preventiva argumentando el riesgo de fuga de los acusados y la posibilidad de que obstaculicen el curso de la investigación. La gravedad de las acusaciones y la sensibilidad del caso exigen una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las circunstancias de la muerte de Ángel y determinar la responsabilidad de los implicados.

La comunidad de Comodoro Rivadavia y de toda la provincia de Chubut se encuentra consternada por esta tragedia y exige justicia. El caso ha generado un debate profundo sobre la violencia infantil, la protección de los derechos de los niños y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección de situaciones de maltrato.

La investigación continúa en curso, con el objetivo de recabar todas las pruebas necesarias para llegar a la verdad y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas pericias y testimonios que puedan aportar elementos clave para el esclarecimiento del caso.

La atención pública permanece centrada en este trágico suceso, y se espera que la justicia actúe con celeridad y rigor para brindar respuestas a la familia de Ángel y a la sociedad en su conjunto. La memoria de Ángel y la búsqueda de justicia son ahora el foco principal de la comunidad





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