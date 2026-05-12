Tensión en el Gobierno tras intercambio entre Milei y Bullrich en reunión del viernes pasado

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha enfrentado varias polémicas al discutir cambios en el gabinete durante una reunión del viernes pasado, mientras la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ha intentado tranquilizar la situación y expresar que Milei 'tiene una emocionalidad importante' pero ha evitado definirlo como un grito. Santiago Fioriti publicó en Clarín varios intercambios de aquella reunión, en los que Milei se mostró alterado y insistió en que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguiría siendo parte del Gobierno porque 'es una persona honesta' y está siendo injustamente atacado.

El presidente de Argentina, Javier Milei , ha enfrentado polémicas al discutir cambios en el gabinete durante una reunión del viernes pasado, mientras la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , ha intentado tranquilizar la situación y expresar que Milei 'tiene una emocionalidad importante' pero ha evitado definirlo como un grito.

El mismo día, Santiago Fioriti publicó en Clarín varios intercambios de aquella reunión, en los que Milei se mostró alterado y insistió en que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguiría siendo parte del Gobierno porque 'es una persona honesta' y está siendo injustamente atacado. A continuación se detallan los temas abordados y la participación de la senadora que mantienen la tensión en el Gobierno





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