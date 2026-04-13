Tensión en el Estrecho de Ormuz: Bloqueo de EE.UU. e Irán Eleva la Amenaza de Conflicto

El anuncio de un bloqueo por parte de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz intensifica las tensiones entre EE.UU. e Irán, con consecuencias significativas para el comercio marítimo, la seguridad regional y los precios del petróleo. La zona turística se encuentra desierta y los puertos en riesgo.

Barcos encallados, una zona turística completamente desierta y la tensión constante. TN se encuentra en el estrecho de Ormuz, uno de los epicentros en medio del conflicto entre Irán , Estados Unidos e Israel, donde hoy podría suceder un evento significativo. Próximo a la zona portuaria, en la península y a unos 30 kilómetros de la costa iraní, se ubica el paso crucial, entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Es un área turística que actualmente está vacía, impactada por el conflicto bélico.

Hoteles y comercios se encuentran cerrados, y desde ayer, después del anuncio de bloqueo de Donald Trump, se han empezado a oír el sobrevuelo de helicópteros. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que implementará un bloqueo en el estrecho de Ormuz este lunes a las 11 de la mañana, hora argentina, en todos los puertos y zonas costeras iraníes, mientras el presidente Donald Trump busca presionar a Irán con una estrategia que corre el riesgo de elevar aún más los precios del petróleo y reavivar la guerra. El anuncio preparó el escenario para un enfrentamiento, mientras Teherán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. La seguridad en el Golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie, informó el lunes el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, IRIB. Ningún puerto en la región estará a salvo, se subrayó. El Centcom garantizó que la medida será aplicada de forma imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluyendo todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Adicionalmente, indicó que aun así permitiría que los barcos que navegan entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un retroceso en comparación con la amenaza inicial del presidente de bloquear todo el tramo. Este anuncio de bloqueo interrumpió el limitado tráfico de barcos que se había restablecido en el estrecho desde el cese al fuego, según un informe de inteligencia preliminar de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaron que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio de la medida de paz, un número inferior a los aproximadamente 100 a 135 cruces de embarcaciones diarios previos a la guerra. El contexto general se complica por el cese de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que ha provocado un incremento en el precio del petróleo, superando los 100 dólares por barril. La situación en el estrecho de Ormuz es crítica, con consecuencias que podrían resonar globalmente, afectando el comercio marítimo, la estabilidad regional y la economía mundial. El futuro de la zona, una vez vibrante centro turístico, ahora depende de la evolución de las tensiones geopolíticas, con un ojo puesto en las decisiones que se tomen y cómo afectarán a los involucrados y al mundo





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