Tensión en el Congreso: mociones de censura y avances de la Ley de Propiedad Privada generan incertidumbre legislativa

El Parlamento argentino debate mociones de censura contra el ministro de Economía y una controvertida reforma de la propiedad privada, mientras partidos y bloques buscan acuerdos para evitar una ruptura institucional.

El Congreso continúa inmerso en una etapa decisiva para la agenda legislativa del gobierno, en medio de una creciente tensión entre los bloques de oposición y los partidos de la coalición gobernante.

El día de hoy se celebrará una reunión de trabajo cuyo objetivo principal será definir la respuesta del Poder Legislativo frente a los numerosos pedidos de informe de gestión dirigidos al ministro de Economía, con la intención de obligar al funcionario a presentar una exposición detallada de sus políticas y resultados. En paralelo, los bloques de ambas Cámaras iniciaron la presentación de mociones de censura, una herramienta constitucional contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional que permite al Congreso ejercer control y exigir la responsabilidad del Ejecutivo.

Estas mociones, aunque no son la primera que impulsa la oposición, now cuentan con el apoyo de los bloques dialoguistas, lo que les otorga una mayor viabilidad para avanzar en el proceso. El procedimiento es extenso: la primera fase consistirá en emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que dicte un informe sobre los proyectos de resolución, paso necesario antes de que el pleno pueda debatir y votar la moción de censura.

Mientras tanto, en las redes sociales se ha multiplicado la polémica, con varios líderes de la oposición publicando extensos descargos que critican duramente las declaraciones del jefe de Gabinete respecto a la presentación de la declaración jurada, señalando la necesidad de una interpelación formal para evitar que el gobierno eluda su responsabilidad ante el Parlamento. En este contexto, el peronismo solicitó una sesión extraordinaria para discutir la moción, mientras que el PRO y la UCR evaluan si sumarse al impulso de la oposición.

En caso de que ambos partidos decidan apoyar la moción, podrían alcanzar la mayoría necesaria para destituir al ministro Adorni, aunque ambos sectores han manifestado su preferencia por evitar una ruptura tan drástica y buscan, de ser posible, una solución negociada durante los encuentros previstos para el fin de semana largo. La discusión también ha girado en torno a la Ley de Propiedad Privada, proyecto que ha sufrido múltiples modificaciones desde su presentación original.

La versión más reciente, que podría obtener una "media sanción" al aprobarse en la Cámara de Diputados, incorpora cambios sustanciales respecto al texto propuesto por el entonces ministro de Economía, Sturzenegger. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la ampliación de la facultad para ejecutar desalojos "exprés", la limitación de expropiaciones y la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros, incluso a aquellos sin residencia en el país.

Además, el dictamen establece que cualquier compra de terrenos en zonas fronterizas deberá contar con la autorización del Congreso, no solo con la revisión del Poder Ejecutivo, y mantiene restricciones que impiden la construcción en bosques nativos y prohíben el uso de suelos incendiados durante un periodo de sesenta años. Otro punto de fricción ha sido la propuesta de crear un Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que había sido eliminada en versiones anteriores del proyecto pero que volvió a aparecer de manera sorpresiva, generando una nueva ronda de debates y posposiciones en el recinto.

La estrategia de los aliados del gobierno ha sido la de intentar retirar este capítulo del texto final, argumentando que su inclusión complicaría aún más la consolidación de la reforma de la propiedad. La última postergación del proyecto, que ya había sido suspendida dos veces -una antes de la aprobación de los pliegos judiciales y otra la semana pasada- sugiere que la banca del Congreso está dispuesta a retrasar su discusión para ganar tiempo y buscar consensos parciales que permitan su aprobación sin un enfrentamiento abierto.

En resumen, el escenario político argentino se muestra altamente volátil, con la posibilidad de que la moción de censura contra el ministro de Economía se transforme en un verdadero punto de inflexión, mientras que la Ley de Propiedad Privada sigue siendo una pieza clave del programa económico del gobierno, cuya implementación dependerá de los resultados de las negociaciones internas y de la presión de la sociedad civil y los sectores empresariales





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