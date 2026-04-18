Tensión en Chapadmalal: Empleadosintimados a desalojar mientras avanza la licitación del histórico complejo turístico

El gobierno de Javier Milei intimó a los trabajadores que residen en el complejo turístico de Chapadmalal a abandonar sus viviendas en un plazo de diez días, en el marco de una licitación a 30 años. Los empleados, encargados del mantenimiento desde hace décadas, buscan amparo legal para evitar el desalojo, mientras el debate sobre el futuro del emblemático predio se intensifica con diversas propuestas.

En medio de los preparativos para una licitación a 30 años del histórico complejo turístico de Chapadmalal , impulsada por el gobierno de Javier Milei , la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ha lanzado una dura intimación a los empleados que residen en el predio. Estos trabajadores, quienes durante décadas han sido los responsables del mantenimiento y el cuidado de las distintas unidades que componen el complejo, recibieron la orden de abandonar sus viviendas en un plazo perentorio de diez días. El acta oficial del ente nacional, recibida el pasado viernes por uno de los residentes de los pabellones, exige su partida bajo amenaza de desalojo forzoso. Ante esta situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha informado que los empleados, asesorados por el gremio, han presentado una medida cautelar con el firme propósito de impedir la ejecución del desalojo. La tensión social y laboral se suma al ya de por sí controvertido proceso de concesión del complejo, un emblema del turismo social en Argentina.

La transferencia de las unidades turísticas del complejo a la AABE se concretó a mediados de 2025, un movimiento impulsado por el entonces secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. Meses después, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una polémica conferencia de prensa en la que fue cuestionado por sus viajes y propiedades, confirmó la intención del gobierno de concesionar el complejo. La justificación oficial, según Adorni, es la de atraer inversión privada para restaurar y mejorar la calidad de las instalaciones, con el objetivo final de que el complejo vuelva a estar al servicio de la ciudadanía. Scioli, quien previamente había declarado la 'innecesariedad' del hotelero en abril de 2024, había anticipado que la inversión privada traería consigo beneficios significativos. Este año, al igual que su par de Embalse en Córdoba, el complejo de Chapadmalal permaneció cerrado, evidenciando un estado de abandono que contrasta con su pasado de esplendor y accesibilidad para las clases trabajadoras.

El debate sobre el futuro de Chapadmalal no es nuevo y ha generado posturas divergentes incluso antes del anuncio oficial de Adorni. En Mar del Plata, la discusión sobre el destino del complejo ha cobrado fuerza. El intendente en licencia y senador provincial, Guillermo Montenegro, ha manifestado su apoyo a la inversión privada, destacando el potencial de los hoteles, hoy abandonados, como puntos clave de inversión para la ciudad y la región. Por otro lado, la senadora provincial Fernanda Raverta, de Fuerza Patria, ha propuesto una iniciativa legislativa para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad del dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal. Raverta ha enfatizado la trascendencia de la discusión, que va más allá de la propiedad de un predio, para plantear un modelo de país: uno donde todo se privatiza o uno donde se preservan bienes colectivos por ser patrimonio de todos. Paralelamente, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires en Mar del Plata ha presentado un proyecto en el Concejo Deliberante solicitando al Gobierno nacional que considere la incorporación de usos educativos superiores públicos en el complejo. La propuesta, anticipada por el senador nacional Maximiliano Abad, plantea la cesión de una unidad hotelera a la Universidad Nacional de Mar del Plata para la creación de un campus universitario.

La historia del complejo se remonta a la presidencia de Juan Domingo Perón, quien impulsó su construcción a partir de 1948 con el objetivo de fomentar el turismo obrero. Las obras se ejecutaron sobre terrenos fiscales y otros expropiados a la estancia de la familia Martínez de Hoz. La primera etapa concluyó en 1952, completándose en 1954 con la edificación de nueve hoteles de tres plantas, seis de ellos bordeando la costa sobre la Ruta 11 y los restantes al otro lado, además de 19 bungalows. A pesar de una inversión millonaria de más de 7 mil millones de pesos realizada por el gobierno de Alberto Fernández en 2022 para su puesta en valor, el complejo volvió a caer en el abandono, sumándose a la complejidad de su presente y futuro incierto.





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