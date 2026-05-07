Tensión en Casa Rosada: Bullrich pide que Adorni presente su declaración jurada y Milei confirma su asistencia

La reunión de Gabinete entre Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Javier Milei será clave para descomprimir el clima interno y ordenar una estrategia para contener a la oposición y destrabar la agenda del Gobierno.

La presión púbica de la senadora Patricia Bullrich a Manuel Adorni , para que apure su declaración jurada y la reacción del presidente Javier Milei , que le ratificó el apoyo a su jefe de Gabinete, cargó de tensión la reunión que las máximas figuras del Gobierno tienen previsto mantener este viernes por la tarde en Casa Rosada .

Fue Adorni quien convocó a una nueva reunión de Gabinete a las 14:00 en el Salón Eva Perón. Lo hizo hace dos días, justo cuando empezaban a difundirse los primeros detalles de la declaración del contratista Matías Tabar, que lo complicó todavía más y desató una ola de susurros entre ministros y legisladores de La Libertad Avanza sobre el daño que el escándalo le genera a todo el Gobierno.

Bullrich fue la única que se animó a expresar ese malestar en voz alta, al pedir que presente su declaración jurada 'de inmediato' para darle un cierre al tema. Fue una presión para el funcionario, pero también para Javier y Karina Milei, que lo sostienen. Varios dentro del Gobierno festejaron el atrevimiento de la jefa del bloque oficialista del Senado.

Ahora, en medio de esa máxima tensión que se vive puertas adentro del Gobierno, todos se verán las caras en la reunión de Gabinete





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gobierno Casa Rosada Manuel Adorni Patricia Bullrich Javier Milei Declaración Jurada Presidencia Senado Líderes Políticos Tensión Agenda Política Contención A La Oposición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El capricho de Milei: ¿Hasta cuándo sostendrá a Adorni en medio del escándalo de sobresueldos?El presidente Javier Milei enfrenta una crisis política por su apoyo incondicional al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya imagen está en un piso histórico. Mientras el gobierno se enreda en el escándalo de sobresueldos, los datos muestran un impacto negativo en la aprobación de Milei, que cae al 35,5%. Analistas señalan que el capricho de sostener a Adorni está dañando la reputación del gobierno y desvía la atención de logros económicos como el boom de Vaca Muerta y la baja de la pobreza.

Read more »

El caso Adorni y el lawfare que creen haber descubierto los hermanos MileiLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Milei sostiene a Adorni pero en LLA crece la tensión y esperan un paso al costadoPeriodista especializado en política y actividad parlamentaria en iProfesional, con más de 15 años de experiencia como acreditado en el Congreso de la Nación y editor. Cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Read more »

Milei mantiene respaldo a Adorni para proteger el círculo íntimo de Karina MileiEl presidente Javier Milei resiste las presiones internas para remover a Manuel Adorni, interpretando los ataques al vocero como una estrategia para afectar a su hermana Karina.

Read more »