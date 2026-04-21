Tensión en Buenos Aires por la emergencia alimentaria y recortes en programas escolares

Mario Ishii promueve la emergencia alimentaria en Buenos Aires mientras cuestiona al gobierno provincial, mientras que Andrés Larroque traslada la responsabilidad por la falta de fondos a la Nación.

El escenario político en la provincia de Buenos Aires se ha visto sacudido por una iniciativa parlamentaria de gran alcance impulsada por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii . El dirigente presentó formalmente ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley destinado a declarar la emergencia alimentaria en todo el territorio provincial por un plazo de 18 meses.

Esta medida surge como una respuesta directa y crítica a la decisión administrativa tomada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien recientemente ha ejecutado recortes significativos en el Programa MESA. Dicho programa constituye un pilar esencial de la asistencia social, ya que consiste en la entrega de módulos alimentarios compuestos por productos secos, destinados a las familias de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Lo llamativo de la propuesta de Ishii es que el documento carece de menciones explícitas al gobierno nacional de Javier Milei, centrando su artillería política contra la gestión provincial de Axel Kicillof, lo que desnuda una compleja interna dentro del peronismo bonaerense. En los fundamentos del texto presentado, el intendente argumenta que la provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por un deterioro acelerado de las condiciones de vida y un aumento sostenido de la vulnerabilidad en las familias más pobres. Ishii insta al Poder Ejecutivo provincial a realizar una reasignación urgente de sus recursos presupuestarios, aplicando criterios de estricta prioridad social y exigiendo que el derecho al acceso a la alimentación prevalezca por sobre cualquier otra ejecución de obras públicas o erogaciones que no resulten esenciales en el contexto actual. Esta postura del intendente pone a la administración de Kicillof en una situación de incomodidad política, al ser interpelada por uno de sus propios pares desde la órbita local para modificar sus prioridades de gasto ante la crisis de hambre que se percibe en los barrios más postergados del conurbano. Por su parte, Andrés Larroque no tardó en responder a las presiones, trasladando la responsabilidad hacia la órbita nacional. El ministro bonaerense formalizó un reclamo ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, exigiéndole que el Estado Nacional proceda a saldar la deuda acumulada con la provincia de Buenos Aires, la cual asciende a la cifra de 220.000 millones de pesos. Larroque sostiene que estos fondos son indispensables para garantizar tanto la continuidad del Programa MESA como el sostenimiento del Servicio Alimentario Escolar, cuyo financiamiento requiere una actualización urgente frente a la escalada inflacionaria. El funcionario bonaerense subrayó que en la provincia reside el 38 por ciento de la población total del país, un dato que considera determinante para exigir una mayor corresponsabilidad financiera por parte de la Nación, argumentando que los niveles críticos de pobreza requieren una política alimentaria robusta y no planes de ajuste. Mientras el fuego cruzado continúa, miles de familias aguardan una resolución clara que garantice la llegada de los alimentos esenciales a las escuelas, en un sistema que fue concebido originalmente durante la pandemia y que hoy, ante la crisis económica, se ha vuelto un soporte crítico para el tejido social bonaerense





La Política Online / 🏆 8. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mario Ishii Andrés Larroque Buenos Aires Emergencia Alimentaria Programa MESA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pasaje Rivarola: Un Rincón Parisino en el Corazón de Buenos AiresEl Pasaje Rivarola, con más de un siglo de historia en el Microcentro porteño, destaca por su arquitectura simétrica estilo Beaux Arts que evoca a París. Diseñado por reconocidos arquitectos y ejecutado por la misma firma detrás del Obelisco, este pasaje de 100 metros es un tesoro urbano que ha servido de escenario para producciones audiovisuales.

Read more »

Mercado de Alquileres: Escasez y Precios Elevados en el Gran Buenos AiresMientras la Ciudad de Buenos Aires ve una recuperación en la oferta de alquileres tras la derogación de la Ley de Alquileres, el Gran Buenos Aires (GBA) enfrenta una persistente escasez de unidades. Esta situación mantiene la presión sobre los precios, que registran aumentos superiores a la inflación, superando incluso a los de CABA en algunas tipologías. El bajo desarrollo de edificios en el conurbano explica la limitada oferta frente a una demanda sostenida.

Read more »

Alerta roja por tormentas para este domingo 19 de abril en Pergamino, Buenos AiresEl Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para Pergamino por posibles condiciones climáticas severas durante la jornada de este domingo 19 de abril.

Read more »

Dos colectivos involucrados en fuertes choques en Buenos Aires dejan varios heridosUn colectivo de la línea 70 y un auto chocaron en Retiro, resultando en cinco heridos. Semanas atrás, otro siniestro similar entre un colectivo y un patrullero en San Juan y Sáenz Peña dejó ocho heridos, poniendo de relieve problemas de seguridad vial.

Read more »

Tensión por Privatización de Rutas Nacionales: Nación y Provincia de Buenos Aires en ConfrontaciónEl Gobierno Nacional excluye a AUBASA, empresa de la provincia de Buenos Aires, de la licitación para la concesión de rutas nacionales. La provincia denuncia filtración de información y descalificación irregular, anunciando acciones legales. La disputa involucra a importantes grupos empresarios.

Read more »

El posteo de Alpine en la previa de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos AiresLa escudería francesa anticipó el regreso del piloto argentino a su país.

Read more »