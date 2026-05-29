Tensión en Añelo: vecinos marchan hacia la casa del presunto abusador

La localidad de Añelo, en el sur de Neuquén, se encuentra en una situación de alta tensión debido a la filtración de videos que muestran a un hombre abusando de menores en distintas partes de una casa. La Justicia ha intervenido y ha detenido al sospechoso, pero la situación sigue siendo muy tensa.

La localidad de Añelo , cabecera de Vaca Muerta en Neuquén , vive momentos de suma tensión . Se filtraron videos de los vecinos buscaron hacer justicia por mano propia: durante la noche de este miércoles intentaron prenderle fuego a la casa del hombre apuntado en el barrio El Mirador.

Este jueves y luego de establecerse una denuncia formal por parte de la familia de las menores, la Justicia lo dejó detenido en la comisaría. La familia de las menores denunció que el hombre apuntado había abusado de sus hijas en distintas partes de la casa. Un video que se filtró muestra a las menores solas con el hombre apuntado. La Justicia ordenó un allanamiento en la casa donde se habrían filmado las imágenes del supuesto abuso.

Se secuestraron celulares y otros dispositivos que servirán para la investigación que está en curso. El operativo fue aprobado por el juez de garantías, Marco Lupica Cristo. En tanto, interviene el departamento de Desarrollo de la Municipalidad y la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente provincial. Por estas horas, la localidad neuquina se encuentra en una situación tensa.

Muy tensa. Por un lado, la filtración del abuso realizada por el sospechado. Y por otro, las acusaciones hacia familiares de las menores y a personas que están directamente vinculadas al caso de abuso. Esto continúa generando preocupación en las autoridades.

Las autoridades debieron actuar para que los vecinos autoconvocados no prendan fuego a una casa. La difusión de dichos videos, penado por la Ley, dejó la exposición indebida de una de las menores. Por lo pronto, las autoridades decidieron reforzar la presencia policial en dos de las casas a las cuales los vecinos marcharon. A la del supuesto violador, y a la de las víctimas. Y no descartan que pueda haber nuevos episodios de violencia





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