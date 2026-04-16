Tensión en Alquileres: Proyecto de Ley Reduce Intimación por Pago a Tres Días y Agiliza Desalojos

Un proyecto de ley en debate en el Congreso busca acortar drásticamente el plazo de intimación por falta de pago en alquileres a solo tres días, además de implementar procedimientos de desalojo más rápidos y expeditivos, generando preocupación entre inquilinos y algunos propietarios.

El debate legislativo en torno al Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada está generando considerable tensión en el mercado de alquileres, principalmente debido a una modificación específica que alterará drásticamente la dinámica entre propietarios e inquilinos. La propuesta introduce una reducción drástica del plazo de intimación por falta de pago, limitándolo a tan solo tres días corridos.

Este cambio, de ser aprobado, acortará de manera significativa los tiempos de respuesta, a diferencia del esquema actual que permite a los inquilinos acumular deuda durante un período considerable antes de enfrentar un margen más amplio para regularizar su situación. El nuevo proyecto comprime y acelera este proceso, introduciendo el conflicto judicial con muchas menos instancias intermedias. Esta modificación no opera de forma aislada, sino que se integra en una reforma más amplia destinada a agilizar los procesos de desalojo y a resolver conflictos de manera más rápida. Esto ocurre en un contexto donde la seguridad jurídica es un tema de debate constante, al mismo tiempo que se enfrenta el problema estructural del acceso a la vivienda. La potencial aprobación de esta ley no solo ha generado resistencia entre los inquilinos, sino que también ha suscitado dudas dentro del propio sector de propietarios. Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, ha expresado su preocupación por el plazo de tres días, considerándolo insuficiente incluso para aquellos inquilinos con la intención de pagar. Según su perspectiva, el plazo vigente de diez días permite la resolución de numerosos casos sin necesidad de recurrir a la vía judicial. La reducción de este plazo, en contraposición, disminuye las oportunidades de negociación y acelera el paso hacia un litigio judicial, el cual, a pesar de los intentos por agilizarlo, conlleva costos e implicaciones conflictivas para ambas partes. Esta modificación altera la esencia de la relación contractual, ya que un menor tiempo de respuesta se traduce en una menor capacidad para afrontar imprevistos y una relación más rígida, donde el margen de tolerancia se minimiza. Abatti enfatiza que la reducción de plazos podría generar más problemas que soluciones, señalando que con diez días muchos inquilinos logran regularizar su situación y evitar un juicio, algo que se torna considerablemente más difícil con solo tres días, empujando directamente hacia el ámbito judicial. Las implicaciones de este proyecto de ley van mucho más allá de la intimación de pago, introduciendo una reforma sustancial en el sistema de desalojos y el funcionamiento general de los contratos de alquiler. Entre los puntos más destacados se encuentran la tramitación de todos los desalojos mediante juicio sumarísimo, el procedimiento judicial más rápido disponible; la habilitación de la desocupación anticipada del inmueble antes de la sentencia final, bajo caución juratoria; y la obligación de los jueces de resolver los pedidos de restitución en plazos muy breves, que podrían ser de pocos días. Además, se autoriza la ejecución de lanzamientos con el uso de la fuerza pública, incluso en días y horarios inhábiles. Para evitar demoras, la prueba en juicios por falta de pago se limitará a documentación y pericias, y se incorporará el domicilio electrónico como canal válido para las notificaciones. En la práctica, el proyecto elimina etapas que actualmente permiten a los inquilinos frenar un desalojo mediante la regularización de la deuda, reforzando así el carácter expeditivo del proceso. La suma de estas medidas busca crear un sistema de resolución de conflictos más rápido, con menos espacio para demoras, pero también con herramientas de defensa reducidas para el inquilino. Desde una perspectiva jurídica, existen advertencias sobre los límites de esta reforma. El abogado Javier Antebi, especialista en derecho inmobiliario, subraya que la propiedad privada ya goza de protección constitucional, lo que plantea interrogantes sobre hasta dónde puede llegar una ley en su reglamentación. Iniciativas como esta navegan en un terreno delicado, donde el equilibrio entre derechos es fundamental, no solo para reforzar garantías sino para evitar que la aplicación de la ley genere conflictos con otros derechos también protegidos. La interpretación y aplicación por parte de los jueces añadirán márgenes de discrecionalidad y posibles diferencias de criterio, lo que podría funcionar como un mecanismo de ajuste, pero también introduce incertidumbre sobre la implementación práctica de desalojos acelerados. Antebi también aporta una visión desde la práctica diaria del mercado, indicando que la mayoría de los inquilinos no tienen intenciones de incumplir; sus atrasos suelen deberse a dificultades económicas, inestabilidad de ingresos o cambios laborales. Este punto resuena con las organizaciones del sector, como Inquilinos Agrupados, cuyo representante, Gervasio Muñoz, ha advertido que el proyecto establece uno de los esquemas de desalojo más rigurosos de la región, superando en dureza a legislaciones comparativas en América Latina y Europa al combinar plazos tan cortos con garantías limitadas para el inquilino





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