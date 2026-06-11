Tensión Diplomática entre México y Argentina por Antecedentes del Embajador

El gobierno de Claudia Sheinbaum evalúa rechazar las credenciales del embajador argentino Leandro Fernández Suárez debido a que su abuelo fue responsable de fusilamientos en 1956.

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum , se encuentra en una fase de análisis crítico respecto a la aceptación de las cartas credenciales de Leandro Fernández Suárez , quien ha sido designado por el presidente de Argentina, Javier Milei , para ocupar el cargo de embajador en territorio mexicano.

Esta situación ha generado una tensión diplomática considerable, ya que el nombramiento ha sacado a la luz un vínculo familiar profundamente controvertido. El diplomático argentino es el nieto de Desiderio Fernández Suárez, una figura central en los hechos sangrientos ocurridos el 9 de junio de 1956, específicamente en el fusilamiento de militantes en José León Suárez.

Estos eventos fueron detalladamente narrados por el periodista Rodolfo Walsh en su obra fundamental Operación Masacre, la cual expuso las atrocidades cometidas por las fuerzas represivas de la época. La revelación de este parentesco ha provocado una fuerte reacción en los círculos políticos y sociales de México, especialmente entre las comunidades de exiliados argentinos que encontraron refugio en suelo mexicano durante las dictaduras militares del siglo veinte.

Para los sectores progresistas vinculados al partido Morena y para los descendientes de perseguidos políticos, el hecho de que el nieto de un fusilador sea el representante oficial de Argentina en México resulta inaceptable. Argumentan que aceptar las credenciales de alguien con tales antecedentes familiares sería una traición a la memoria histórica y a la tradición de hospitalidad que México ha mantenido hacia quienes huyeron de la represión estatal en el Cono Sur.

En este sentido, se plantea que la designación podría ser interpretada no solo como un descuido administrativo, sino como una provocación deliberada por parte del gobierno de Javier Milei, quien mantiene una postura ideológica diametralmente opuesta a la de Sheinbaum. La presión interna en el Congreso y desde organizaciones de derechos humanos podría empujar a la mandataria mexicana a mantener al diplomático en un estado de limbo, donde técnicamente es un embajador designado pero carece de la oficialización necesaria para ejercer plenamente sus funciones diplomáticas.

Desde la perspectiva argentina, existe una postura defensiva que sostiene que los antecedentes de los antepasados no deben determinar la idoneidad profesional de un funcionario público. Leandro Fernández Suárez es descrito como un diplomático con una trayectoria sólida, habiendo servido como embajador en Perú durante siete años, además de desempeñar cargos como Director de América del Sur y Cónsul en Miami.

Sin embargo, su perfil ha sido matizado por su cercanía personal con el núcleo duro del gobierno de Milei, específicamente con Karina Milei, lo que le ha valido el apodo informal de embajador paragüero. Este detalle, aunque anecdótico, refuerza la percepción de que su nombramiento responde más a la lealtad política y a la confianza personal que a una estrategia de acercamiento diplomático basado en la neutralidad o la conciliación.

La relación bilateral entre México y Argentina atraviesa actualmente un periodo de fragilidad debido a los proyectos políticos antagónicos de sus presidentes. Mientras que Claudia Sheinbaum representa una continuidad del proyecto progresista y social, Javier Milei impulsa una agenda libertaria y de desregulación extrema. Aunque los canales de comunicación formal no se han roto, el rechazo de las cartas credenciales marcaría un precedente negativo y podría escalar el conflicto a un nivel de animosidad abierta.

Expertos en diplomacia sugieren que si Sheinbaum cede a las presiones sociales, el canciller argentino podría quedar en una posición comprometida, evidenciando una falta de tacto en la selección de sus representantes en países con fuertes sensibilidades en materia de derechos humanos. En conclusión, el caso de Fernández Suárez se ha convertido en un símbolo de la lucha entre la memoria histórica y la pragmática política, poniendo a prueba la capacidad de ambos gobiernos para gestionar sus diferencias sin romper los vínculos institucionales





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