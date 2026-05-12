Tense momento en Sería increíble: divulgador científico se niega a contestar y la conductora lo termina

Este lunes, en el programa Sería increíble del canal de streaming Olga, la conductora Nati Jota y el biólogo Estanislao Bachrach protagonizaron un tenso momento en vivo. Bachrach se negó a contestar una pregunta de Jota y la conductora lo terminó la entrevista.

Este lunes, se vivió un tenso momento en vivo en el programa Sería increíble del canal de streaming Olga cuando la conductora Nati Jota decidió terminar una entrevista con el biólogo Estanislao Bachrach luego de que el divulgador científico se negó a contestarle una pregunta.

'Dicen cualquier pelotudez', afirmó. 'Yo leí una vez que después de tomar alcohol a nuestro cuerpo le cuesta más producir serotonina y por eso te bajoneabas al otro día', planteó Nati Jota. 'No lo sé', respondió Bachrach. 'Ah, ¿no lo sabés?

Ok, perfecto. Bueno Estani, gracias por haber venido, un placer', devolvió la conductora, provocando sorpresa en el divulgador científico.

'¡¿Ya está?! ', inquirió Bachrach, sorprendido por la breve duración del intercambio, que había empezado unos minutos antes. 'Pero Estani, cuando te hago una pregunta me decís 'no te quiero contestar eso', entonces sí, ya está', argumentó Nati Jota. 'Está bueno', sostuvo el divulgador científico, y agregó: 'Me gustaría terminar con eso que dijiste recién, ¿podés repetirlo?

'. Luego de que Nati Jota accedía a repetir su comentario, Bachrach se descargó: 'Eso es la Argentina: cualquiera que tenga un micrófono dice cualquier pelotudez porque no se animan a decir 'no sé' (... ).

'Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra, y si es porteño mucho peor... ', siguió el divulgador científico. En palabras de Bachrach, 'acá hay que saber decir 'no sé' (... ).

'Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna', sugirió Nati Jota. 'Listo, pero es un chiste, a mí no me importa', cerró el invitado. Cabe señalar que durante toda la entrevista se notó un clima tenso en el intercambio de quiénes estaban en la mesa del programa.

La última entrevista de Bachrach con LA NACION La semana pasada en el marco del ciclo Conversaciones, Estanislao Bachrach habló sobre la importancia de la meditación y se refirió a la diferencia biológica entre el dolor físico y el malestar mental. El impacto de la meditación Desde el prisma de Bachrach, 'con la práctica constante se empieza a modificar la estructura y, a veces, la función de ciertas áreas del cerebro, de las neuronas.

En especial, la atención, porque meditar es llevar la atención a un solo lugar'.

'Acá, no podés ver el cerebro distinto, pero en la resonancia sí lo ves. Se puede ver por tecnología y lo sentís', fundamentó el experto, al tiempo que advirtió: 'El gran desafío es sostenerlo en el tiempo, porque si uno va al gimnasio a hacer bíceps dos meses y después no va más, el músculo vuelve a su lugar. Lo mismo ocurre con el cerebro.

Si vos entrenás con meditación durante varios meses y después dejás de meditar, vuelve hacia atrás'. La ciencia moderna valida hoy el impacto de la meditación: 'Por muchos años, gracias a la no tecnología, no había mucha evidencia científica del impacto que tenía esto en el cuerpo, el cerebro y, sobre todo, en el bienestar', sostuvo el biólogo y escritor.

Asimismo sumó: 'Hoy ya hay muchísima evidencia científica del impacto que tiene en sentirse mejor. ¿Quién no quiere sentirse mejor en la vida? Entonces, yo siempre digo que no hay que usar estas herramientas, pero están ahí a disposición. Son gratis, son fáciles de aprender, pero requieren de paciencia, esfuerzo, disciplina, constancia... cosas que el adulto no tiene'





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