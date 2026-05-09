Tennis Argentina Experiences Bitter-Sweet Day at Masters 1000, Nadia Esquivel-Navone's Triumphal Breakthrough

The Argentine tennis scene saw a rollercoaster of emotions unfold at the Masters 1000 of Internazionali BNL d'Italia on Saturday. While Thiago Tirante and Mariano Navone advanced to the third round with impressive victories, Tomás Etcheverry bowed out in a loss to Italian player Mattia Bellucci. Nicola Pietrangeli Tirante made a triumphant comeback against Briton Cameron Norrie and battled to a 6-3, 7-5 victory.

El tenis argentino vivió este sábado una jornada de emociones cruzadas en el Masters 1000 de Internazionali BNL d'Italia. Mientras Thiago Agustín Tirante y Mariano Navone avanzaron a la tercera ronda con triunfos de gran valor, Tomás Martín Etcheverry se despidió tras perder frente al italiano Mattia Bellucci .

En el emblemático court Nicola Pietrangeli Tirante se tomó revancha del británico Cameron Norrie y jugo un gran partido para imponerse por 6-3 y 7-5 en una hora y 26 minutos para meterse entre los 32 mejores del torneo. El presente del tenista de 25 años confirma un crecimiento sostenido. Había arrancado la temporada fuera del top 100 y hoy el ranking en vivo lo ubica en el puesto 61, el mejor de su carrera.

Sus actuaciones en Río de Janeiro y Houston ya habían anticipado este salto que ahora ratifica en la gira europea sobre polvo de ladrillo. Además Tirante continúa construyendo una colección de triunfos de prestigio. Después de haber derrotado este año a Francisco Cerúndolo Ben Shelton y Tommy Paul ahora sumó a Norrie a la lista de top 20 vencidos. La otra gran noticia para el tenis argentino llegó de la mano de Navone.

El nacido en 9 de Julio dio el gran golpe de la jornada al vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-6 y 7-6 en casi tres horas de batalla para lograr la mejor victoria de su carrera y avanzar por primera vez a una tercera ronda de Masters 1000. Hasta este sábado Navone nunca había podido superar la segunda ronda en esta categoría y acumulaba un récord de 0-5 frente a jugadores top ten.

Por eso celebró tanto un triunfo trabajado y emotivo en el que además mostró un gran gesto deportivo:... La nota amarga para la delegación argentina fue la eliminación de Etcheverry. El platense había arrancado mejor y se quedó con el primer set pero Bellucci reaccionó empujado por el público local y terminó imponiéndose por 5-7 6-2 y 6-3... Solana Sierra estuvo cerca del golpe en Roma pero Coco Gauff reaccionó y avanzó.

La argentina cayó ante la estadounidense Coco Gauff por 5-7 6-0 y 6-4 en un partido que tuvo muy cerca del batacazo a la marplatense..





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