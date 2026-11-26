Las jugadoras locales Carlé y Riera clasificaron a octavos y cuartos de final respectivamente en el torneo porteño, consolidando la presencia argentina.

La delegación argentina demostró su solidez competitiva durante el miércoles en el marco del IEB+ Argentina Open WTA 125. El recinto del Tenis Club Argentino fue testigo de un desempeño destacado por parte de las jugadoras locales, quienes lograron sendas victorias que les permitieron continuar su camino en el torneo. La jornada transcurrió bajo un clima favorable y con la presencia de un público entusiasta que acompañó cada jugada fundamental.

Resultados y Avances del Día

La acción comenzó en la cancha central con el enfrentamiento entre dos representaciones nacionales. La tenista Carlé, oriunda de Daireaux, se impuso a su compatriota Riera en una contestada pero decidida partida que duró una hora y quince minutos. El marcador final reflejó la superioridad argentina con parciales de 6-3 y 6-1. Este triunfo clasificó a Carlé para la ronda de octavos de final, donde ahora se prepara para medir su juego contra una rival por confirmar.

Also read Solana Sierra y Nadia Podoroska debutaron con triunfos en el Argentina Open

Posteriormente, la quinta preclasificada del torneo, Riera, disputó un duelo de mayor resistencia física y mental. La jugadora se impuso por 5-7, 6-3 y 6-2 en tres sets, asegurando su paso a los cuartos de final. Con este avance, Riera tiene la oportunidad de alcanzar las semifinales por segunda vez en la historia de esta competencia, replicando el éxito que logró previamente en el año 2023.

Duelos Competitivos y Retiros por Lesiones

En la cancha número tres, se desarrolló uno de los enfrentamientos más equilibrados de la jornada. Herrero Liñana se impuso a su compatriota Ariana Geerlings con parciales de 7-5 y 7-5. Se trató de un partido de alta intensidad donde los parciales cerrados evidenciaron la igualdad de niveles entre ambas competidoras hasta el momento definitivo.

Advertisement

En el mismo escenario, la octava preclasificada, la jugadora eslovena Veronika Erjavec, obtuvo su clasificación automática a los cuartos de final. Su rival, la italiana Martina Trevisan, se vio obligada a retirar el partido por una lesión. El marcador al momento de la deserción era de 6-0 y 3-1 a favor de Erjavec. La tenista eslovena ahora busca repetir el éxito de semifinales que logró en el año 2025.

Impacto en la Clasificación y Próximos Compromisos

La presión sobre las favoritas se intensificó en la cancha central, donde la francesa Carole Monnet logró una victoria significativa. Monnet derrotó a Solana Sierra, quien había ingresado al torneo como la primera preclasificada. Este resultado alteró los pronósticos iniciales y abrió las puertas a nuevas dinámicas en la tabla de posiciones.

La jornada concluyó con la definición de algunos cruces, dejando anticipaciones para las siguientes rondas. El panorama en la cancha central para el próximo duelo incluye un enfrentamiento entre la española Guiomar Maristany Zuleta de Reales y la italiana Nuria Brancaccio. Adicionalmente, en el mismo escenario, la española Irene Burillo se medirá contra la checa Laura Samson, quien llega como la segunda cabeza de serie.