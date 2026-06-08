"Tenemos un pequeño problema": el vuelo que quedó sin motores y la calma de un piloto que evitó la tragedia

El 24 de junio de 1982, el vuelo BA 009 de British Airways perdió los cuatro motores tras atravesar una nube de ceniza volcánica. El capitán Eric Moody mantuvo la calma y logró reiniciar uno de los motores, evitando una catástrofe.

La noche del 24 de junio de 1982, el vuelo BA 009 de British Airways despegó de Kuala Lumpur rumbo a Perth con 248 pasajeros y 15 tripulantes a bordo.

Todo transcurría con normalidad en el Boeing 747 que volaba sobre el océano Índico, al sur de Java, a 37.000 pies de altura. Hacia las 20.30, hora de Yakarta, el capitán Eric Moody, un experimentado piloto británico de carácter imperturbable, se levantó para ir al baño.

Al regresar a la cabina, notó que el ambiente había cambiado: una espesa humareda invadía la cabina y, al mirar hacia adelante, vio chispas y un resplandor azulado en el parabrisas, similar al fuego de San Telmo, aunque no había tormentas. Pronto surgió un intenso olor a azufre y algunos pasajeros observaron un brillo extraño en las turbinas.

Aunque los instrumentos no mostraban fuego, los primeros indicios de anomalía dieron paso rápidamente a una catástrofe: falló un motor, luego otro y después los dos restantes. El gigante de casi 400 toneladas quedó sin empuje, suspendido en el aire como un planeador, y empezó a perder altura sobre Java. Ante la incredibilidad de un fallo múltiple, Moody tomó el micrófono y, con una serenidad histórica, anunció: Tenemos un pequeño problema. Los cuatro motores se detuvieron.

Esa frase, emitida sin dramatismo pero con firmeza, grabó su nombre en los anales de la aviación. En la cabina de pasajeros, el pánico se apoderó de muchos al comprender el peligro. Los testigos relataron un silencio casi total, interrumpido solo por el silbido del aire, mientras las llamas salían de los motores pensando en una muerte segura.

En la cabina de mando, Moody, el primer oficial Roger Greaves y el ingeniero Barry Townley-Freeman luchaban por reiniciar los motores, controlar el descenso y ganar tiempo. Greaves pronto tuvo problemas con su máscara de oxígeno, lo que obligó a Moody a descender rápidamente a una altitud donde todos pudieran respirar sin asistencia. El descenso acelerado incrementó el terror entre los pasajeros, algunos rezaban y otros se tomaban de la manos, sin saber qué ocurría.

Lo que nadie a bordo podía ver era que el avión había penetrado una nube de ceniza volcánica expulsada por el volcán Galunggung, en la isla de Java, que esos días estaba activa. La nube era seca, casi invisible, y no detectable por el radar meteorológico, que solo capta humedad o grandes formaciones nubosas. Las finas partículas abrasivas de ceniza entraron en las turbinas, donde, a temperaturas extremas, se fundieron y causaron el bloqueo y fallo de los motores.

Tras varios intentos fallidos de reinicio, cuando volaban a unos 12.000 pies, uno de los motores recuperó potencia de forma milagrosa. Posteriormente, otros dos también respondieron, permitiendo que el 747 recuperara suficiente empuje para un aterrizaje de emergencia en Yakarta. Todos los ocupantes sobrevivieron, convirtiendo el episodio en un ejemplo de sangre fría, pericia y gestión de crisis en la aviación comercial.

El suceso cambió la manera en que se estudian los riesgos de cenizas volcánicas para la navegación aérea y subrayó la importancia de la comunicación clara y la calma en situaciones límite





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