Tendiez 2024: Expertos en Arquitectura Hotelera y Gastronómica en Córdoba

Tendiez reun a 11 editores de arquitectura y construccin en Crdoba para analizar el diseo de espacios hoteler y gastronmicos con enfoques sostenibles y operativos de alto nivel.

El ciclo Tendiez consolidó nuevamente su espacio de encuentro profesional al realizar la undécima edición de sus conferencias especializadas en la ciudad de Córdoba. Este evento fue coorganizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y la Regional 1, bajo la dirección de Alicia Falconi y Hernán Barbero, quienes lideran el equipo Tendiez. La iniciativa busca reunir a referentes del sector para promover el intercambio de experiencias y fortalecer el networking entre industrias vinculadas a la construcción.

Ciclo Tendiez Fomenta Intercambio Profesional

Tendiez se ha posicionado como un referente en el ámbito de la arquitectura y la construcción al integrar a expertos de diferentes disciplinas para compartir conocimientos prácticos. Cada edición del ciclo está enfocada en lecciones aplicables a la realidad del mercado, utilizando un formato dinámico que fomenta la participación activa. Desde su inicio en 2014, la plataforma ha expandido su alcance federal mediante giras periódicas y alianzas institucionales en diversas localidades del país, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Tucumén, Buenos Aires y Mar del Plata.

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La evolución del modelo también ha incorporado conferencias web y formatos híbridos, permitiendo llevar los debates sobre desarrollo urbano, arquitectura y diseño a todo el territorio nacional. Este enfoque integral ha permitido que proyectos emblemáticos y nuevas tendencias sean discutidos por una audiencia amplia, rompiendo las barreras geográficas que tradicionalmente limitaban el acceso a este tipo de especializaciones técnicas y creativas.

Estudio ARA y Estancia La Paz Definen Nuevos Paradigmas

Entre los ponentes destacados se encontraron los arquitectos del Estudio ARA de Rosario, quienes se han consolidado como referentes regionales en arquitectura comercial e interiorismo. Su trayectoria incluye el diseño de espacios gastronómicos y de escala corporativa de gran relevancia. Un hito significativo de su trabajo fue ser elegidos por la firma Hard Rock Café para diseñar su emblemático local en el estadio de La Bombonera, un proyecto que alcanzó proyección nacional e internacional y demuestra la capacidad de integración entre arquitectura y entornos deportivos de alto impacto.

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Por su parte, la gestión de Estancia La Paz en Ascochinga se destacó por fusionar el patrimonio histórico con la vanguardia sustentable y el confort de alta gama. La intervención en este espacio impulsó la certificación de prácticas sostenibles y la renovación de salones de eventos, preservando viva la legado histórico, arquitectónico y paisajístico del lugar. Esta aproximación equilibrada entre conservación y modernización sirve como ejemplo de cómo los entornos turísticos pueden evolucionar sin perder su identidad cultural original.

Rock & Fellers y Cruz del Eje Innovan en Diseño Operativo

La innovación también fue el eje central en las presentaciones de Rock & Fellers, un estudio que fusionó el diseño con una visión estricta de negocios. Como cofundadores, transformaron el panorama gastronómico al crear conceptos temáticos icónicos respaldados por una ingeniería operativa de alta escala y vanguardia espacial. Su enfoque demuestra que la estética debe ir acompañada de una funcionalidad robusta que garantice la viabilidad comercial a largo plazo de los proyectos de hospitalidad.

Otro de los referentes presentes lidera un reconocido estudio en Córdoba, enfocado actualmente en desarrollos urbanos, comerciales e institucionales de gran escala. Con una trayectoria centrada en la calidad proyectual y la precisión técnica, este profesional aborda diversos proyectos emblemáticos con una visión integral y contemporánea. Entre sus obras más destacadas se encuentra el diseño del nuevo hotel, parque natural y cultural de Cruz del Eje, un proyecto que refleja la capacidad de integrar infraestructura turística con la conservación del entorno natural.

Estudio Montevideo y Patrocinadores Definen el Panorama Actual

El Estudio Montevideo (MTVD) contó con una destacada proyección internacional, acumulando más de 270 proyectos de arquitectura e interiorismo. Sus referentes en gastronomía se especializan en transformar identidades comerciales en experiencias inmersivas sensoriales. Un ejemplo reciente de su trabajo es el proyecto Haydeé en San Fernando, Buenos Aires, una imponente obra gastronómica inspirada en la mística italiana. Este caso de estudio ilustra cómo la narrativa cultural puede ser traducida en elementos arquitectónicos que enriquecen la experiencia del usuario final.

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El evento también contó con el apoyo de diversas empresas patrocinadoras que presentaron sus productos y establecieron vínculos directos con la temática desarrollada. Los partners del ciclo incluyeron a Aluar, Hugo Demarco (especialista en gastronómica mediterránea), Hunter Douglas, Indusparquet y Sierra Muebles. En la categoría Premium participó Grupo Enas, mientras que la firma Domum Johnson actuó como sponsor oficial. Esta colaboración institucional refuerza el ecosistema profesional que sostiene el desarrollo de la arquitectura de alta calidad en la región.