Tendencias en decoración: La nueva era de los espejos en el baño

Los nuevos diseños de espejos se caracterizan por ser irregulares y contar con estantes integrados, generando espacios más relajados y funcionales. Además, combinan bien con tendencias como el japandi, el minimalismo cálido y el diseño orgánico.

Durante los últimos años, el espejo redondo fue casi un símbolo del diseño moderno de baños. Minimalista, simple y fácil de combinar, apareció en miles de casas, departamentos y proyectos de interiorismo.

Sin embargo, las tendencias de decoración para 2026 empiezan a marcar un cambio muy claro: ahora los diseñadores apuestan por los espejos irregulares y los modelos con estantes integrados. La nueva tendencia busca ambientes más cálidos, funcionales y con personalidad. Por eso, los espejos dejaron de ser solamente un objeto práctico para transformarse en una pieza protagonista dentro del baño





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Espacios Visualmente Más Relajados Romper La Rigidez Visual Del Baño Efecto Más Original Y Menos Predecible Mejorar La Funcionalidad Y El Diseño Prestear Atención A Los Detalles Del Espejo Sumar Diseño Sin Necesidad De Grandes Cambios Materiales Más Naturales Tonos Suaves Espejos Sin Marco Visible Especialmente En Baños Minimalistas Y Contemporáne

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