Tendencias en decoración: La nueva era de los espejos en el baño

Los nuevos diseños de espejos se caracterizan por ser irregulares y contar con estantes integrados, generando espacios más relajados y funcionales. Además, combinan bien con tendencias como el japandi, el minimalismo cálido y el diseño orgánico.
Durante los últimos años, el espejo redondo fue casi un símbolo del diseño moderno de baños. Minimalista, simple y fácil de combinar, apareció en miles de casas, departamentos y proyectos de interiorismo.
Sin embargo, las tendencias de decoración para 2026 empiezan a marcar un cambio muy claro: ahora los diseñadores apuestan por los espejos irregulares y los modelos con estantes integrados. La nueva tendencia busca ambientes más cálidos, funcionales y con personalidad. Por eso, los espejos dejaron de ser solamente un objeto práctico para transformarse en una pieza protagonista dentro del baño
Espacios Visualmente Más Relajados Romper La Rigidez Visual Del Baño Efecto Más Original Y Menos Predecible Mejorar La Funcionalidad Y El Diseño Prestear Atención A Los Detalles Del Espejo Sumar Diseño Sin Necesidad De Grandes Cambios Materiales Más Naturales Tonos Suaves Espejos Sin Marco Visible Especialmente En Baños Minimalistas Y Contemporáne
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