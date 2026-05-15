Tendencias en decoración de interiores: tres plantas ideales para espacios luminosos

Tener un rincón muy luminoso dentro de casa puede parecer perfecto para cualquier planta, pero la realidad es que no todas toleran bien la exposición constante a la claridad intensa. Algunas terminan quemándose, otras pierden color y muchas simplemente dejan de crecer. Por eso, especialistas en jardinería recomiendan elegir especies que realmente aprovechen los ambientes con abundante luz natural sin sufrir demasiado mantenimiento. Entre las más recomendadas aparecen tres plantas que se volvieron tendencia por combinar resistencia, estética y facilidad de cuidado: la strelitzia, el ficus elastica y el olivo enano. Todas se adaptan muy bien a espacios interiores luminosos y pueden transformar completamente un rincón del living, un escritorio o una galería cerrada.

Tener un rincón muy luminoso dentro de casa puede parecer perfecto para cualquier planta, pero la realidad es que no todas toleran bien la exposición constante a la claridad intensa.

Algunas terminan quemándose, otras pierden color y muchas simplemente dejan de crecer. Por eso, especialistas en jardinería recomiendan elegir especies que realmente aprovechen los ambientes con abundante luz natural sin sufrir demasiado mantenimiento. Entre las más recomendadas aparecen tres plantas que se volvieron tendencia por combinar resistencia, estética y facilidad de cuidado: la strelitzia, el ficus elastica y el olivo enano.

Todas se adaptan muy bien a espacios interiores luminosos y pueden transformar completamente un rincón del living, un escritorio o una galería cerrada





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