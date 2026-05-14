Tendencias del mercado cambiario y demanda de dólares en Argentina

El Banco Central revela un aumento en la compra de dólares por ahorristas y empresas, destacando la dolarización on shore y el récord en consumos con tarjeta.

El Banco Central de la República Argentina ha publicado recientemente su Informe de Política Monetaria, un documento trimestral que actúa como una hoja de ruta fundamental para comprender el diagnóstico de la autoridad monetaria sobre la actividad económica, la inflación y las estrategias cambiarias implementadas.

En este reporte, se ha revelado un dato significativo sobre el comportamiento de los ahorristas: la compra de dólares experimentó un repunte notable durante el mes de abril, alcanzando la cifra de 1.500 millones de dólares. Este monto representa la cifra mensual más elevada registrada desde octubre, periodo que coincidió con las elecciones legislativas nacionales.

Si bien este incremento sugiere una aceleración en la demanda de divisas por parte de las personas físicas, es importante contextualizar que el promedio de demanda actual se mantiene aproximadamente un 60 por ciento por debajo de los niveles observados en los meses previos a aquellos comicios. Durante febrero y marzo, las compras se habían estabilizado en torno a los 800 millones de dólares mensuales, lo que resalta el salto ocurrido en abril.

Uno de los aspectos más destacados del informe es el fenómeno denominado dolarización on shore. El Banco Central enfatiza que, a pesar del aumento en la adquisición de moneda extranjera, una parte considerable de estos fondos permanece dentro del sistema financiero local. De los 1.500 millones de dólares adquiridos en abril, únicamente 400 millones fueron girados al exterior o retirados del sistema bancario.

Esta tendencia es vista positivamente por el BCRA, ya que implica que los dólares no representan una salida neta de capitales, sino que se mantienen como depósitos que los bancos pueden utilizar para prestar, lo cual contribuye a reducir el riesgo macroeconómico y fortalece la estabilidad financiera del país. Esta dinámica marca una diferencia sustancial con periodos anteriores donde la búsqueda de refugio en el dólar solía ir acompañada de una fuga masiva de activos hacia cuentas internacionales.

Paralelamente, el informe pone el foco en la creciente demanda de divisas por parte del sector corporativo. Las empresas multinacionales han comenzado a solicitar una mayor cantidad de dólares para el giro de dividendos hacia sus casas matrices, amparadas en la flexibilización del cepo cambiario que permite estos movimientos basados en los balances de 2025.

En los primeros cuatro meses del año, el Banco Central habilitó la transferencia de más de 1.500 millones de dólares para el pago de utilidades, siendo los sectores de petróleo, gas y minería los principales protagonistas de esta tendencia. Al comparar estas cifras con años pasados, se observa que el volumen de envíos en el primer cuatrimestre de 2024 ya ha superado lo registrado en 2018 y 2019, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles históricos alcanzados entre 2016 y 2017.

Esta regularización de los pagos de dividendos es vista como un paso hacia una mayor libertad cambiaria para las compañías que operan en el territorio nacional. Finalmente, el reporte detalla que el uso de tarjetas de crédito para consumos en moneda extranjera continúa situándose en niveles récord. Para finales de abril, el saldo abierto en dólares de las tarjetas alcanzó los 802 millones de dólares, acercándose al máximo histórico de 870 millones registrado en enero.

Este incremento en el endeudamiento en moneda extranjera se explica primordialmente por el aumento de los viajes al exterior y el crecimiento de las compras a través de servicios de courier, con una participación menor de los pagos de servicios de streaming. Es relevante notar que estas cifras no incluyen los gastos realizados mediante tarjetas de débito o billeteras virtuales, como el sistema Pix en Brasil, lo que sugiere que el gasto real es aún mayor.

No obstante, el Banco Central estima que el 70 por ciento de estos consumos son cancelados posteriormente utilizando ahorros propios en dólares de los clientes, lo que mitiga el impacto directo sobre las reservas internacionales





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