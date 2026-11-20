Un violento temporal en Córdoba causó daños severos, evacuaciones y cortes masivos de energía. La lluvia alcanzó 117 mm en General Deheza y General Cabrera, interrumpiendo rutas y actividades escolares.

Un violento sistema meteorológico azotó la provincia de Córdoba durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, generando un escenario de emergencia en múltiples localidades del interior. El fenómeno, caracterizado por ráfagas de viento que superaron los 90 kilómetros por hora y precipitaciones excepcionales, dejó un saldo de familias evacuadas, techos volados y una importante interrupción en el servicio eléctrico y vial.

Mecanismo del Fenómeno y Datos Técnicos

El núcleo de la crisis se originó por la intensidad extrema de la tormenta, la cual registró acumulado de hasta 117 milímetros de lluvia en pocas horas. Esta cantidad de agua, combinada con vientos de alta velocidad, saturó rápidamente los sistemas de drenaje y debilitó estructuras locales. Los registros pluviométricos oficiales confirmaron que General Deheza y General Cabrera encabezaron el ranking provincial con esta cifra crítica, evidenciando la magnitud del evento climático que afectó directamente a la infraestructura urbana y rural.

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Coordinación Gubernamental y Respuesta Institucional

Ante la gravedad de la situación, el gobernador Martín Llaryora instruyó de manera inmediata la activación de protocolos de emergencia. La coordinación operativa la dirige el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, junto con el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres. Estas autoridades trabajan en tiempo real desde la noche anterior con los intendentes de las zonas afectadas, apoyados por equipos técnicos de Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Protección Civil, para distribuir asistencia y evaluar daños.

Daños Críticos en San Justo y Este Provincial

El departamento San Justo, específicamente en la ciudad de San Francisco, sufrió los mayores impactos estructurales. Alrededor de las 3:40 de la madrugada, vientos estimados en 90 kilómetros por hora provocaron voladuras de techos, caída masiva de árboles y daños en galpones, concentrándose el impacto en el sector noreste. El viento averió ocho subestaciones eléctricas, dejando sin suministro a cerca del 70 por ciento de la ciudad, lo que obligó a activar un comité de crisis municipal para restablecer la energía.

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Fenómeno en Calchín Oeste y Evacuaciones

En Calchín Oeste, se registró un fenómeno compatible con una cola de tornado que causó voladuras de techos y la caída de postes, interrumpiendo totalmente el servicio eléctrico. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carrilobo trabajaron en la zona y confirmaron que, a pesar de la violencia del viento, no hubo personas heridas. En el departamento Juárez Celman, el desborde de canales inundó los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas en General Cabrera, obligando a evacuar a varias personas que pernoctaron en una escuela y en el hospital local.

Impacto Vial y Suspensión de Actividades

La acumulación de agua sobre la calzada forzó la interrupción del tránsito en puntos clave de la Ruta Nacional 158. Se reportó corte total en el kilómetro 260 entre Las Perdices y General Deheza, con desvíos hacia la Ruta Provincial 11, y tráfico interrumpido entre General Cabrera y Carnerillo, recomendándose la Ruta Provincial E-90 hacia Río Cuarto. Paralelamente, las autoridades dispusieron la suspensión de actividades escolares en Cabrera y General Deheza por medidas de prevención, afectando también a Hernando con calles anegadas.

Registro Pluviométrico Regional Detallado

Además de los máximos en General Deheza y General Cabrera, se registraron valores significativos en las últimas 24 horas: Villa El Chacay-Río Colecitas con 66,4 mm, Punta del Agua con 66 mm, Chaján con 63 mm, Las Perdices con 60,2 mm, Piedra Blanca con 56,2 mm, Río de los Sauces con 52,2 mm y Río Cuarto con 35,2 mm. Estos datos consolidan la evidencia de un evento climático de alta intensidad que ha requerido una respuesta institucional coordinada para mitigar los efectos en la población.