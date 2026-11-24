Un fuerte temporal de granizo azotó trabajadores de la papa en Los Cerrillos, Córdoba. Un joven resultó herido en la espalda al resguardar a su novia de las piedras caídas.

Una intensa tormenta de granizo devastó la zona agrícola de Los Cerrillos, dejando un saldo de daños materiales y pérdidas en la producción local. Durante este fenómeno climático extremo, un joven que trabajaba en la recolección de papa tomó una decisión drástica para salvar a su pareja de las consecuencias directas del temporal. Este acto de protección inmediata se convirtió en el episodio más conmovedor de la emergencia, destacando la vulnerabilidad de los trabajadores expuestos a las inclemencias del tiempo.

Detalle Del Rescate En El Campo

La situación crítica se desató cuando numerosas piedras de gran tamaño comenzaron a caer con violencia sobre los trabajadores que se encontraban en plena jornada laboral. Ante la imposibilidad de encontrar refugio inmediato, el joven decidió cubrir a su novia con su propio torso para amortiguar el impacto de los proyectiles naturales. Esta acción lo expuso directamente al peligro, resultando con la espalda completamente dañada por los golpes repetidos de las bolas de hielo que alcanzaban dimensiones similares a las de una pelota de tenis.

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Impacto En La Economía Local

El departamento San Javier, ubicado en el valle de Traslasierra al oeste de la provincia de Córdoba, sufrió serias afectaciones en sus cultivos y fauna. La localidad, que alberga aproximadamente 2.600 habitantes cuya economía depende de la papa, el ajo, la cebolla, la soja y los frutales, vio comprometida su producción diaria. Las imágenes del suceso reflejaron no solo el gesto humano, sino también la muerte de animales y la destrucción de parcelas agrícolas enteras, generando cuantiosas pérdidas económicas para los productores de la región.

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Reacción De La Comunidad

Los testimonios y las imágenes compartidas en redes sociales destacaron la actitud del joven como un ejemplo supremo de compañerismo y apoyo en medio de la adversidad. Vecinos y allegados describieron el episodio como una prueba de la fortaleza emocional que surge en momentos de extrema dificultad. El mensaje difundido junto al relato subrayó cómo los momentos críticos permiten descubrir lo que realmente llevan las personas en su corazón, generando una fuerte resonancia emocional en la comunidad afectada.

Situación Geográfica Y Contexto

Los Cerrillos se encuentra al sur de Villa Dolores, cerca del límite con la provincia de San Luis, en una zona clave para la producción agrícola de la región. La vulnerabilidad de estos campos ante eventos meteorológicos severos ha sido recurrente, poniendo en riesgo el sustento de miles de familias. La tormenta que azotó el área dejó un mensaje de acompañamiento para todos los afectados, expresando el deseo de una pronta recuperación física y económica para quienes sufrieron las consecuencias directas de la pedrea y las inundaciones secundarias.