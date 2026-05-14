Una estructura simétrica, de hormigón y acero, revestida con piedra caliza traída de Portugal. Su aguja central se eleva 33 metros. En la fachada, una inscripción: Santidad al Señor. La Casa del Señor. Los vitrales muestran la flor de jarilla y patrones geométricos inspirados en los azulejos de una plaza local. En los jardines que la rodean crecen árboles, arbustos y plantas perennes nativas. Pocos podrían imaginar que se trata de una construcción emplazada en El Challao, un barrio del departamento de Las Heras, en Mendoza, donde el tejido urbano se deshilacha contra los viñedos que se extienden hacia la precordillera. Se trata del Templo en Mendoza de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Una estructura simétrica, de hormigón y acero, revestida con piedra caliza traída de Portugal. Su aguja central se eleva 33 metros. En la fachada, una inscripción: Santidad al Señor.

La Casa del Señor. Los vitrales muestran la flor de jarilla y patrones geométricos inspirados en los azulejos de una plaza local. En los jardines que la rodean crecen árboles, arbustos y plantas perennes nativas. Pocos podrían imaginar que se trata de una construcción emplazada en El Challao, un barrio del departamento de Las Heras, en Mendoza, donde el tejido urbano se deshilacha contra los viñedos que se extienden hacia la precordillera.

Se trata del Templo en Mendoza de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre de 2024, cualquier persona pudo recorrerlo. Fueron 16 días en los que miles de visitantes hicieron fila en la Avenida Champagnat para atravesar sus puertas. Era, en el vocabulario institucional, la ‘casa abierta’. Después vendría la dedicación formal, y con ella el cierre definitivo





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