Tejiendo Territorios de Memoria reune a más de 90 mujeres artesanas en Tartagal

La muestra en Tartagal reúne a mujeres Wichí, Weenhayek y Chorote para preservar saberes ancestrales y visibilizar la escasez de recursos naturales como el chaguar.

La exposición Tejiendo Territorios de Memoria abrió sus puertas el 24 de octubre en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios de Tartagal, marcando un hito en la visibilización del arte y la resistencia cultural de las comunidades indígenas del norte argentino. Esta iniciativa, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, no solo presenta obras artísticas, sino que documenta un largo proceso de encuentro y solidaridad entre más de 90 mujeres pertenecientes a los pueblos Wichí, Weenhayek y Chorote.

El evento congregó a participantes de diversas localidades, incluyendo General Mosconi, Tartagal, La Puntana y distintos parajes de Santa Victoria Este, consolidándose como el primer gran encuentro de esta magnitud en la región bajo el alero del Centro Cultural. Andrea Tolaba, directora del espacio cultural, destacó que la convocatoria rompió con la dispersión tradicional de las reuniones, logrando unir a un número sin precedentes de creadoras en un solo lugar.

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Recuperación de Saberes Ancestrales

Luisa Pérez, artesana originaria del Kilómetro 6 de Tartagal, explica que cada pieza expuesta es un relato de historia y camino recorrido, recuperando antiguas prácticas como la elaboración de collares con semillas de tártago y la talla en madera. Estas obras nacen de un conocimiento transmitido por generaciones de mujeres que han enseñado a utilizar los materiales del entorno, preservando una memoria colectiva que a menudo pasa desapercibida en las ferias comerciales.

La muestra busca que el público reconozca a las mujeres no solo como productoras de objetos, sino como portadoras de conocimientos, historias y decisiones fundamentales para sus comunidades. Luisa Pérez enfatiza que el propósito es que la sociedad valore la singularidad de cada trabajo y entienda el significado profundo que subyace tras cada creación artística.

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Escasez de Recursos y Adaptación Creativa

Uno de los temas centrales abordados durante el encuentro es la creciente escasez de insumos naturales, especialmente la falta de chaguar, fibra esencial para los tejidos tradicionales de la zona. Luisa Pérez señala que, cerca de Tartagal, la ausencia de esta planta ha obligado a las artesanas a explorar nuevas formas de expresión, utilizando madera tallada y otros materiales disponibles para continuar narrando sus historias.

Esta adaptación creativa surge como respuesta a la dificultad para conseguir los recursos tradicionales y refleja la capacidad de resiliencia de las artesanas, quienes han transformado una limitación ambiental en una oportunidad para innovar dentro de su práctica cultural y artística sin perder su identidad.

Historia y Organizaciones del Encuentro

El proceso que llevó a la inauguración comenzó el 14 de mayo en la Comunidad El Quebracho, con la participación de 35 mujeres, donde se identificaron preocupaciones clave como la defensa del monte y la transmisión de saberes a las nuevas generaciones. Posteriormente, el 19 de junio, se realizó otro encuentro en Pomi Siwet, en Santa Victoria Este, donde las participantes comenzaron a organizar sus relatos en producciones artísticas diversas.

El 29 de agosto, alrededor de 80 mujeres se reunieron en La Puntana bajo un algarrobo para compartir avances, intercambiando plantas, alimentos y conversaciones en sus propias lenguas. Durante este lapso, el trabajo continuó en las comunidades, permitiendo que las ideas circularan y que cada grupo encontrara sus propias formas de expresión material.

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Impacto Social y Logística Colaborativa

La concreción de este encuentro masivo fue posible gracias a una articulación estratégica entre la Secretaría de Cultura de la provincia y organizaciones del tercer sector, como la Fundación Alianza Wichí y el colectivo Silät. La provincia asumió la responsabilidad de garantizar los traslados desde las comunidades hasta Tartagal, una condición indispensable para asegurar la participación efectiva de las mujeres.

Este esfuerzo mancomunado transformó al Centro Cultural en un espacio público de diálogo donde las obras y experiencias trascendieron sus comunidades de origen. Las artistas reportan que el encuentro les permitió descubrir problemáticas similares y reforzar su valor colectivo, asegurando que sus voces sean escuchadas más allá de los límites geográficos de sus territorios.