Teherán difunde video de defensa civil ante amenazas nucleares

La televisión estatal iraní publica instructivos sobre cómo sobrevivir a un ataque nuclear, coincidiendo con declaraciones de Tucker Carlson sobre presiones de Netanyahu.

La televisión estatal iraní ha difundido un instructivo de ocho minutos diseñado para educar a la población sobre los protocolos de supervivencia frente a una amenaza nuclear. Este material audiovisual utiliza imágenes generadas mediante inteligencia artificial para simular detonaciones en zonas residenciales y montañosas, buscando preparar a los ciudadanos para escenarios de conflicto extremo. La difusión de este contenido coincide temporalmente con declaraciones públicas del comentarista estadounidense Tucker Carlson, quien afirmó que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está presionando al presidente Donald Trump para ordenar un ataque nuclear contra Irán.

Instrucciones inmediatas tras la detonación

El video establece procedimientos claros para quienes se encuentren en la calle durante el destello inicial. Los espectadores deben evitar mirar directamente hacia la luz brillante, buscar inmediatamente una barrera maciza para protegerse y acostarse boca abajo con la cabeza y la cara resguardadas. El instructivo indica que el momento adecuado para moverse llega únicamente después de que haya pasado la onda expansiva. En ese instante, las personas deben entrar en el edificio más cercano disponible.

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Se desaconseja explícitamente refugiarse dentro de vehículos automotores o permanecer en exteriores para observar los eventos o tomar fotografías. Una vez bajo techo, la prioridad es ubicarse en la parte central del inmueble o en el sótano, manteniéndose alejado de ventanas y paredes exteriores. Para prevenir la entrada de polvo radiactivo, se ordena cerrar herméticamente puertas y ventanas. Asimismo, se requiere apagar los sistemas de aire acondicionado y ventilación que extraen aire del exterior para evitar la contaminación interna.

Procedimientos de descontaminación personal

Para aquellos que estuvieron expuestos a la intemperie antes de buscar refugio, el protocolo exige quitarse la ropa exterior sin sacudirla para no dispersar partículas peligrosas. Las prendas contaminadas deben guardarse en una bolsa bien cerrada fuera del área de vida inmediata. Posteriormente, se aconseja lavar con agua tibia y jabón cualquier piel que haya quedado expuesta a los elementos externos.

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La previsión oficial indica que los habitantes deben permanecer en el refugio durante un periodo mínimo de veinticuatro horas. Durante este tiempo, el consumo debe limitarse a agua embotellada y alimentos envasados para garantizar la seguridad sanitaria. No existe una señal automática para salir del lugar; el abandono del edificio solo procede cuando las autoridades indiquen rutas de evacuación seguras.

Contexto geopolítico y declaraciones de Tucker Carlson

La circulación del video se superpone con las afirmaciones realizadas por Tucker Carlson, quien sostuvo que Benjamin Netanyahu presiona a Donald Trump para ejecutar un ataque nuclear. Carlson especuló que el evento podría ocurrir en cuestión de días y apuntó como blanco una instalación subterránea en el monte Pickaxe, ubicada en el centro del país. Esta montaña visualizada en el video presenta similitudes con la ubicación mencionada por el comentarista.

Carlson atribuyó a la inteligencia israelí la versión de que Teherán reanudó el enriquecimiento de uranio en túneles situados bajo noventa metros de granito. Según su análisis, ninguna arma convencional de Estados Unidos podría alcanzar dichas instalaciones profundas. Su narrativa se basa en el testimonio de una persona descrita como observador informado, aunque no reveló su identidad. Por su parte, Donald Trump ha descartado previamente el uso de armas nucleares contra Irán y habló recientemente de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Teherán.