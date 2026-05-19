Tefi Russo reacciona a ver doble de El Pollo Álvarez en España y comparte historia con Roberto Leal

La influencer Tefi Russo observó un video en el que el presentador español, Roberto Leal, mencionaba su parecido con el conductor, El Pollo Álvarez. "Juego de Gemelas" fue la reacción de Tefi Russo luego de ver al supuesto doble de El Pollo Álvarez en la televisión española. La panelista reveló su historia con Leal, admitió que no lo gustó en principio y que tuvo un primer encuentro sexual en su departamento.

La influencer Tefi Russo observó un video en el que el presentador español, Roberto Leal , mencionaba su parecido con el conductor, El Pollo Álvarez .

"Juego de Gemelas" fue la reacción de Tefi Russo luego de ver al supuesto doble de El Pollo Álvarez en la televisión española. La panelista señaló que lo conoció por las redes sociales porque todo el mundo le decía que se parecía mucho a El Pollo. La energía y los gestos de Leal difieren levemente de lo que puede parecer en las comparaciones.

"Hasta que no hagan la de Juego de Gemelas o The Hollyday, cambiándose de vidas, no paro" fue el ultimátum que Tefi Russo le dio al Pollo Álvarez para mejorar su performance con una muestra de pasión. Tefi Russo reveló su relación con Leal, admitió que no lo gustó en principio y que tuvo un primer encuentro sexual en su departamento





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