Tecnovo impulsa acuerdos con productores para duplicar las exportaciones de huevos y aliviar el mercado interno

La empresa líder Tecnovo lanza un programa para exportar excedentes de huevo mediante contratos directos con productores, buscando estabilizar los precios locales y ampliar la presencia argentina en mercados internacionales como Japón y Rusia.

La empresa Tecnovo , uno de los principales actores del sector avícola argentino, ha puesto en marcha una estratégica iniciativa para incrementar sus exportaciones de huevo s, buscando absorber el excedente de producción que ejerce presión a la baja sobre los precios internos.

En un contexto de sobreoferta y caída de los valores mayoristas, la firma ha establecido acuerdos directos con productores para canalizar volúmenes específicos hacia mercados externos. Este esquema, que ya exporta aproximadamente 15.000 cajas mensuales de 360 huevos cada una, tiene como目标 añadir otras 10.000 cajas, fortaleciendo así el flujo de mercadería destinada exclusivamente a la exportación.

La apuesta del sector, liderada por empresas como Tecnovo, es duplicar la participación de las exportaciones en el total de la producción nacional, pasando del 1,8% actual al 3,6%, con el ideal de alcanzar un 4%. Este objetivo busca equilibrar el mercado local, donde la abundancia relativamente pequeña de huevo derrumba los precios, y la escasez, aunque leve, genera distorsiones. La caída de los precios al productor es un indicador claro de la tensión en el mercado.

Según datos oficiales, el valor mayorista de la docena de huevos retrocedió significativamente: de $2.300,4 un año atrás a $1.647,2 en el período actual, representando una baja interanual del 10,8% en el primer cuatrimestre. En el eslabón de la granja, la situación es aún más crítica: un maple de huevos que en mayo del año anterior se comercializaba a $5.328 hoy ronda los $3.750, una merma que contrasta fuertemente con la inflación acumulada del mismo período.

Este desfasaje entre costos de producción y precios de venta ha llevado a que muchos productores operen a pérdida en algunas regiones. Frente a esto, el sector coincidió en que el límite para absorber excedentes a través del consumo local se ha alcanzado, por lo que la exportación emerge como la válvula de escape necesaria para sostener la cadena de valor.

El modelo implementado por Tecnovo se basa en contratos con productores que se comprometen a entregar una cantidad determinada de huevos, mientras la empresa garantiza que ese producto será procesado y exportado, sin que ingrese al mercado interno. Según explicaron sus directivos, esta seguridad es fundamental para el productor, ya que le brinda previsibilidad y un destino asegurado para su mercadería.

La compañía, que actualmente compra alrededor de 80.000 cajas mensuales, tiene entre sus principales destinos a Japón, Rusia y varios países europeos. Japón busca proteína de alta calidad y Rusia consume particularmente yema, lo que convierte a estos mercados en complementarios para el perfil de la oferta argentina.

Además, la empresa avanza con la construcción de una nueva planta industrial, con finalización prevista para este año y puesta en marcha en 2027, que ampliará significativamente su capacidad de procesamiento. Este desarrollo refuerza el compromiso de mantener una presencia permanente en el exterior, pues, como señalan desde la firma, abandonar un mercado implica que otro actor lo ocupe, y recuperarlo luego tiene un costo muy elevado.

En un ecosistema con alrededor de 1.000 productores registrados (de los cuales entre 650 y 700 concentran los mayores volúmenes) y solo cuatro grandes empresas exportadoras operativas, Tecnovo se posiciona como un actor clave para dinamizar las exportaciones y contribuir a la estabilización del mercado interno





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