Técnico portugués defiende a su equipo y enfrenta críticas en conferencia

El entrenador portugués, Abel Ferreira, salió a la carga para defender a su equipo y responder a los cuestionamientos que recibe por parte de la prensa brasileña, a pesar de ser líder en el Brasileirao y estar en todas las competiciones. El DT también habló de las dificultades que tuvo su equipo en algunos partidos recientes y valoró la capacidad que tienen para seguir competitivos año tras año.

El técnico portugués defendió a su equipo ante los cuestionamientos que recibe por parte de la prensa brasileña, a pesar de ir puntero en el Brasileirao . gana, lidera el Brasileirao , avanza en todas las competencias y aun así recibe cuestionamientos por el nivel de su fútbol, fiel a su estilo, salió con los tapones de punta a responderle a quienes dudan.

Después de la victoria 4-1 ante Jacuipense, lanzó el DT, en una conferencia cargada de ironías y mensajes para los críticos del Verdao. Abel fue consultado por la diferencia entre los resultados positivos y algunas dudas alrededor del rendimiento del equipo. Ahí, lejos de esquivar el tema, respondió con dureza y dejó en claro que siente respaldo total de los hinchas.

"No somos perfectos, vamos a jugar mal muchas veces. Pero los que critican no son nuestros aficionados, son los medios de comunicación. Acá en Brasil hay expresiones que recordaré toda la vida. El técnico también habló de las complicaciones que tuvo su equipo en algunos partidos recientes, como el empate 1-1 frente a Remo, que se tuvo que retrasar dos horas por las lluvias.

"¿Vieron el último partido? Casi se cancela.

" cuestionó Abel, defendiendo la manera en la que su equipo se las arregla para competir incluso en contextos difíciles. El portugués defendió a su equipo y valoró la capacidad que tienen para seguir competitivos año tras año.

"A veces jugamos mal, otras veces jugamos bien. Nuestra primera fase de construcción de juego está mejor que nunca. La transición a la segunda fase, también. Y cerró con otra frase que rápidamente explotó entre los hinchas del Verdao: "Prometo que haremos todo lo posible en la cancha para ofrecer un espectáculo, par





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