Técnica innovadora del Hospital de Niños salva vidas con procedimiento mínimamente invasivo

Especialistas del Hospital de Niños y clínica cordobesa desarrollan técnica percutánea para atresia aórtica, reduciendo cirugías complejas y mejorando recuperación pediátrica.

El equipo médico del Hospital de Niños de Córdoba ha recibido un reconocimiento oficial por el desarrollo de una técnica mínimamente invasiva diseñada para tratar la atresia del arco aórtico. Esta anomalía congénita se ubica entre las principales causas de mortalidad infantil en la población pediátrica, representando un desafío quirúrgico significativo que ahora cuenta con una alternativa segura y eficaz.

La intervención premiada representa un cambio de paradigma en el tratamiento de esta cardiopatía, ya que evita la necesidad de cirugías abiertas de alta complejidad. Este enfoque innovador mejora directamente la calidad de vida de los jóvenes pacientes, permitiendo una recuperación más rápida y reduciendo drásticamente los riesgos asociados a procedimientos tradicionales invasivos.

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Detalle técnico del procedimiento percutáneo

El Dr. Alejandro Peirone, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, detalló que la técnica se realiza por vía percutánea sin necesidad de cirugías mayores, cortes extensos, transfusiones de sangre, bombas de asistencia ni drenajes posoperatorios. A través de accesos vasculares femorales y carotídeos, los especialistas logran perforar el trayecto fibroso atrésico y dilatar la arteria para restablecer el flujo sanguíneo aórtico de manera precisa.

El procedimiento comienza con punciones a la altura del cuello y de la ingle, donde se introducen catéteres y guías muy finas y potentes. Utilizando guías especiales denominadas de oclusión total crónica (CTO), los médicos perforan el tejido fibroso que impide la continuidad entre ambos segmentos de la arteria principal. Posteriormente, se dilata la zona con un balón y se coloca una malla metálica cubierta para reconstituir el calibre del conducto.

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Impacto clínico y datos de eficacia

La técnica ya ha sido aplicada con éxito en cuatro pacientes pediátricos de entre 2 y 13 años. Estos casos fueron derivados al hospital debido a la presencia de soplos cardíacos e hipertensión arterial diagnosticada previamente. La intervención ofrece una posibilidad vital para pacientes con una patología que antes requería reconectar quirúrgicamente la parte superior con la inferior de la aorta en el quirófano.

La duración aproximada de cada intervención es de una hora, lo que demuestra la eficiencia del método. Todos los pacientes tratados hasta la fecha recibieron el alta médica al día siguiente de la cirugía. Esto contrasta favorablemente con las estadías hospitalarias tradicionales, que solían ser prolongadas y acompañadas de un elevado riesgo de complicaciones como sangrado, arritmias e infecciones.

Avances en el tratamiento de enfermedades congénitas

La atresia del arco aórtico es una patología poco frecuente que se presenta cuando la arteria aorta se encuentra discontinuada o bloqueada por tejido fibroso. Hasta ahora, la reparación estándar implicaba una cirugía abierta de alta morbimortalidad. La implementación de esta técnica endovascular surge como una alternativa segura que reduce la morbilidad y permite estadías breves, generalmente entre 24 y 72 horas en la mayoría de los casos analizados.

El trabajo reconocido, titulado Atresia del arco aórtico: experiencia inicial con repermeabilización percutánea en pacientes pediátricos, expone la labor coordinada entre el Departamento de Cardiología del Hospital de Niños y una clínica privada de la ciudad de Córdoba. Este logro fortalece la reputación científica de la región como centro de excelencia en salud pediátrica.

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Integración al sistema de salud provincial

Esta innovación forma parte integrante del Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas de Córdoba, el cual depende directamente del Ministerio de Salud provincial. La disponibilidad de este procedimiento menos invasivo asegura que más niños puedan acceder a tratamientos de vanguardia sin los riesgos asociados a la cirugía abierta. El Dr. Peirone enfatizó que se trata de un gran avance para evitar cirugías de alta complejidad y una posibilidad concreta para casos complejos.

La reducción del tiempo de recuperación y la ausencia de drenajes o bombas mecánicas simplifican enormemente el proceso de rehabilitación. Esto no solo beneficia al paciente en su bienestar físico inmediato, sino que también optimiza el uso de recursos hospitalarios. El éxito de estos cuatro casos iniciales sienta las bases para expandir la aplicación de esta técnica a otros pacientes en la región.