Tecnópolis en el centro de una intensa disputa: Los Werthein y DirecTV lideran la carrera por el predio

La licitación de Tecnópolis ha generado una fuerte competencia entre DirecTV, Torneos y el grupo La Nación, con la familia Werthein como principal impulsor del proyecto de un centro comercial. La exclusión de Perfeta Producciones y la participación de empresas vinculadas a Mara Gorini y Manuel Adorni añaden controversia al proceso.

La estrecha colaboración entre Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei , y la familia Werthein ha desatado una intensa competencia por el control de Tecnópolis , el vasto predio de 54 hectáreas con un potencial comercial inmenso.

La licitación, a cargo de Manuel Adorni, parece inclinarse hacia DirecTV y Torneos, con Foggia Group emergiendo como un actor clave en la operación. Sin embargo, la exclusión de Perfeta Producciones, propiedad de Marcelo Fígoli, ha generado controversia y una inminente impugnación legal, alegando errores administrativos en la comunicación de los requisitos de subsanación. La situación revela una compleja red de intereses y conexiones que involucran a figuras prominentes del ámbito político y empresarial.

La oferta de DirecTV y Torneos, que incluye un período de gracia de dos años y medio antes del inicio del pago del canon, se presenta como una opción atractiva para el Estado, permitiendo la explotación inmediata de las instalaciones existentes, como el estadio cubierto para 12 mil personas y las 2700 plazas de estacionamiento. No obstante, el verdadero atractivo reside en los planes de la familia Werthein de construir un centro comercial de 30 mil metros cuadrados, superando en tamaño al Alto Palermo, lo que generaría ingresos significativos a través del alquiler de espacios comerciales.

La inversión, según estimaciones, podría recuperarse en tan solo nueve años, lo que la convierte en una oportunidad de negocio altamente rentable. La participación encubierta de directivos de DirecTV en Foggia Group, la productora de Gorini y su pareja, Marcelo Dionisio, añade una capa adicional de complejidad a la situación. Gorini, aunque ya no figura en el directorio de Foggia, sigue siendo apoderada de la empresa, mientras que su hijo, Tomás Dionisio, ha asumido su participación accionaria.

La llegada de empleados vinculados a los Werthein a Foggia Group, incluyendo a Marcelo Wegbrait, Fabian Suffern y Ricardo Silbermins, refuerza la conexión entre los diferentes actores involucrados. La contratación de la consultora BE+, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, por parte de Foggia, plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso de licitación y la posible influencia de intereses personales en la toma de decisiones.

La oferta del grupo La Nación, considerada 'floja' por fuentes del sector, sigue en pie, pero se enfrenta a la competencia de la propuesta de DirecTV y Torneos, respaldada por la solidez financiera y la experiencia de la familia Werthein. La disputa por Tecnópolis se ha convertido en una 'guerra de arenas', donde cada grupo busca asegurar el control de un activo estratégico con un potencial de desarrollo inigualable.

La situación pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de licitación pública, así como la necesidad de evitar conflictos de intereses que puedan comprometer la integridad de las instituciones





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