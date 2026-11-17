Techint gana caños 24 pulgadas; ArcelorMittal asegura tramo principal 48 pulgadas. YPF, Eni y XRG avanzan en proyecto Argentina LNG con inversión de u$s2.000 millones.

Techint y ArcelorMittal ganaron las licitaciones para suministrar tuberías al mayor gasoducto de Argentina. La adjudicación define la logística del proyecto Argentina LNG. El consorcio YPF, Eni y XRG avanza en Vaca Muerta.

Adjudicación Diferenciada De Ductos De 24 Y 48 Pulgadas

Techint ganó la licitación para proveer los caños de 24 pulgadas. La empresa se impuso en una subasta inversa organizada por YPF. Esta participación ocurrió junto a la italiana Eni y la emiratí XRG. Ambas sociedades integran el consorcio impulsor del proyecto energético.

Also read Vaca Muerta impulsa crudo como líder exportador de Argentina en 2026

El resultado de la compulsa internacional fue confirmado por Horacio Marín. Él es el presidente y CEO de YPF. Marín detalló el reparto de las adjudicaciones. Cada empresa se quedó con un segmento técnico específico.

La empresa local decidió no presentar ofertas para el ducto troncal de 48 pulgadas. Este ducto es el de mayor diámetro proyectado en la historia de Argentina. Su construcción requiere una complejidad técnica mayor. La falta de participación de Techint en esta categoría cambió el panorama competitivo.

Siete empresas internacionales participaron en la compulsa. La definición dejó un reparto diferenciado. Se consideró la complejidad técnica de cada tramo. También se evaluó la capacidad de fabricación local.

Especificaciones Técnicas Y El Ausentismo De Techint

El ducto principal mide 48 pulgadas de diámetro interno. Sus paredes tienen 2,5 centímetros de espesor. La demanda total es de 400.000 toneladas de acero. Esta cifra refleja la envergadura del proyecto de transporte de gas natural.

Advertisement

ArcelorMittal provee el acero para los caños principales. La compañía española trabaja con el suministro de la firma india ArcelorMittal. Dos quintos de la traza requieren estos tubos. Esos segmentos equivalen a unos 200 kilómetros de extensión.

Los tres quintos restantes corresponden a otros 300 kilómetros. Estos tramos también dependen del acero proporcionado por ArcelorMittal. La distribución geográfica cubre la conexión desde la cabecera neuquina hasta Río Negro.

Marín precisó que el espesor excede la capacidad actual de Techint. La siderúrgica argentina opera con ese espesor en otros contextos. Por ello optó por no competir en esa categoría. Esta decisión responde a límites técnicos y de producción.

Capacidad De Producción Local Y La Planta De Valentín Alsina

Techint participó en la puja por el poliducto de 24 pulgadas. Este sistema requiere alrededor de 100.000 toneladas de acero. El material está destinado al transporte de líquidos del gas natural.

La compañía resultó ganadora de este segmento. Su producción local está ubicada en Valentín Alsina. La planta se encuentra en el partido de Lanús, Buenos Aires. Este es el principal complejo fabril de tubos soldados de gran diámetro del Grupo Techint en el país.

El mismo centro operativo fabricó más de 56.700 caños de 36 y 30 pulgadas. Esos tubos dieron vida al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. La obra ahora se denomina Perito Francisco Moreno. Conectó Tratayén con Salliqueló en la región patagónica.

La planta de Valentín Alsina abasteció tuberías clave para otros proyectos. Suma la Reversión del Gasoducto Norte. También suministró para el proyecto Duplicar de Oldelval. Esto consolida su rol en la industria metalmecánica pesada vinculada a Vaca Muerta.

Advertisement

Metodología De Subasta Y El Contexto De Tenaris

YPF dejó de lado los esquemas tradicionales de licitación a sobre cerrado. Utilizó una plataforma digital para reducir precios en tiempo real. Las siete firmas suscribieron contratos preliminares antes de la puja.

Los plazos y garantías ya estaban cerrados. Las condiciones eran igualadas entre los oferentes. La definición se redujo exclusivamente a la variable económica. El sistema fijó un valor de partida y lo descendió automáticamente.

Los oferentes confirmaban su continuidad en simultáneo. Existían estrictos protocolos de aislamiento. No se permitieron teléfonos celulares durante la jornada. La fiscalización de escribanos públicos verificó cada paso del proceso.

Tenaris perdió frente a Welspun en enero de 2026. Esa licitación fue para el gasoducto San Matías. El destino era el proyecto de licuefacción de Southern Energy. Se suma esta derrota a las pérdidas en la construcción civil.

Impacto Económico Y Próximos Pasos De Argentina LNG

La provisión de estos ductos permite conectar Meseta Buena Esperanza. La ruta se dirige hacia el Golfo San Matías en Río Negro. Ahí se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción. Estas unidades, conocidas como FLNG, entrarían en operación hacia 2029.

Las terminales permitirán la exportación de Gas Natural Licuado. Hay posibilidad de sumar un tercer módulo. El objetivo es alcanzar los 18 millones de toneladas anuales de capacidad.

El suministro representa un desembolso global de u$s2.000 millones. Este rubro es clave en la estructura de costos del consorcio YPF, Eni y XRG. La obra configura la antesala de la Decisión Final de Inversión.

El evento está previsto para el 30 de noviembre en Buenos Aires. El desarrollo integral de Argentina LNG demanda u$s51.000 millones. Estas cifras se presentan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El avance confirma la continuidad estratégica en el sector energético nacional.