Techint Invierte US$800.000 en la UTN San Nicolás para Formación de Ingenieros con Estándares Internacionales

El Grupo Techint, a través de Ternium y la Fundación Rocca, invierte en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) filial San Nicolás para crear y ampliar un centro de certificación industrial, impulsando la formación de ingenieros con tecnología de punta y estándares internacionales. La inversión permitirá la inauguración de nuevos laboratorios y ampliará la capacidad formativa de la universidad.

El Grupo Techint , a través de sus empresas Ternium y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, ha realizado una inversión significativa de 800.000 dólares estadounidenses en la Universidad Tecnológica Nacional ( UTN ), específicamente en su filial de San Nicolás.

Esta inversión estratégica tiene como objetivo principal fortalecer la formación de ingenieros en la universidad pública, elevando sus estándares a niveles internacionales y preparándolos para los desafíos de la industria moderna. La iniciativa se centra en la creación y expansión de un centro de certificación industrial de vanguardia, que servirá como un puente crucial entre la academia y el sector productivo.

La inversión inicial, que comenzó en 2022 con 331.000 dólares, demostró resultados tan prometedores que impulsó una segunda etapa con una inyección adicional de 497.000 dólares, permitiendo ampliar la capacidad del centro y agregar nuevas especialidades formativas. Este compromiso a largo plazo subraya la convicción de Ternium en la importancia de la UTN como un motor de desarrollo tecnológico y un proveedor de talento calificado para la industria 4.0.

La decisión de apoyar a la UTN San Nicolás no es casualidad; está directamente relacionada con la presencia geográfica de las operaciones de la empresa en la provincia de Buenos Aires, buscando así un impacto directo en las comunidades donde opera. La inversión no se limita a la infraestructura física; también abarca la capacitación docente y la implementación de un sistema de evaluación riguroso para garantizar la calidad de la formación.

La inauguración de tres nuevos laboratorios representa un hito importante en este proyecto. El laboratorio de Hidráulica, certificado por Festo, el laboratorio de Electricidad Industrial y el laboratorio de Automatismos Industriales, ambos certificados por Siemens, se suman al centro ya existente de Neumática y Controlador Lógico Programable (PLC).

Estos laboratorios están equipados con tecnología de última generación y cumplen con los estándares industriales más exigentes, lo que permite a los estudiantes adquirir habilidades prácticas y conocimientos relevantes para el mercado laboral. La formación en estos espacios especializados no solo aumenta el interés de los alumnos por las carreras de ingeniería, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos de un entorno industrial en constante evolución.

El Grupo Techint, a través de su programa Gen Técnico Roberto Rocca, ha estado trabajando durante 20 años en la formación de estudiantes para la industria 4.0, apoyando a instituciones educativas técnicas públicas. La UTN aporta el espacio educativo, mientras que la compañía se encarga del equipamiento, la adecuación de las aulas y la capacitación de los docentes, creando una sinergia efectiva entre el sector público y el privado.

Esta alianza público-privada se destaca por su alto impacto y su contribución al desarrollo sostenible y productivo del país. La iniciativa busca formar más ingenieros desde la etapa secundaria, asegurando un flujo constante de profesionales calificados para la industria. El centro de certificación industrial de la UTN San Nicolás tiene un alcance significativo, certificando actualmente a 200 alumnos por año provenientes de cinco escuelas técnicas públicas de San Nicolás y Ramallo.

Estos alumnos participan en cursos intensivos de seis días, con jornadas de ocho horas de formación teórica y práctica. Con la incorporación de los nuevos laboratorios, se espera ampliar este alcance a más de 500 alumnos, brindando a un mayor número de estudiantes la oportunidad de obtener certificaciones reconocidas internacionalmente.

Los estudiantes que forman parte del programa Gen Técnico Roberto Rocca acceden a certificaciones de Festo y formación en tecnologías Siemens, lo que les otorga una ventaja competitiva en el mercado laboral. La UTN San Nicolás se convierte así en el segundo centro FACT (Festo Authorized and Certified Training Centre) del país, después de la Escuela Técnica Roberto Rocca del Grupo Techint en Campana.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de importantes figuras como el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia; el decano de la UTN, Tomás Avetta; el CEO de Ternium, Renato Cattalini, y representantes del Grupo Techint como Erika Bienek. El proyecto no solo se enfoca en la infraestructura, sino también en la gobernanza, la evaluación de docentes y alumnos, y la conexión entre la formación académica y las necesidades reales de la industria.

Esta iniciativa representa un paso adelante en la formación de ingenieros y en la preparación del país para los desafíos de la industria 4.0





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