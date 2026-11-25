Compañía municipal estrena obra que une chamamé y danza en Teatro Comedia. Fecha 28 y 29 de noviembre. Entrada libre y gratuita para el público cordobés.

La escena artística de Córdoba se prepara para recibir una propuesta única que fusiona el chamamé con la danza contemporánea. La compañía municipal presentará esta pieza teatral el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Teatro Comedia. La ubicación exacta del evento es Rivadavia 254, en el corazón de la ciudad. Las funciones están programadas para las 20:00 horas.

Estreno de obra folklórica contemporánea

El público podrá asistir a las representaciones con entrada libre y gratuita. La entrada se regirá por orden de llegada hasta agotar la capacidad total de la sala. La duración de la obra es de 60 minutos. Esta producción busca ofrecer una relectura profunda del paisaje litoraleño y su riqueza cultural. A través de la identidad urbana, se explora la experiencia específica de Córdoba en relación con el norte argentino.

Also read División Palermo gana Mejor Comedia en los Emmy 2026

Dirección y elenco de la producción

La dirección artística está a cargo de Laura Cornejo y Facundo Cornejo. Bajo su creación, un elenco integrado por 26 bailarines despliega una puesta escénica compleja. La obra transita entre la raíz nativa y los lenguajes del arte contemporáneo. Laura Cornejo concibe la propuesta como un territorio de convergencia estética. En sus palabras, los cuerpos construyen paisajes y portan cultura. La intención es transformar la forma de entender el universo del chamamé.

Reflexión sobre migración y territorio

La obra va más allá de la reproducción folklórica tradicional. Explora la sonoridad litoraleña desde la vivencia particular de la capital mediterránea. Se reflexiona sobre cómo los flujos migratorios internos han tejido la trama afectiva de la ciudad. Laura Cornejo destaca el sentido filosófico de los ritmos del litoral. Esta conexión con la comunidad local se entrelaza con la admiración por los hermanos litoraleños. Muchos de ellos migraron y construyen el propio paisaje cordobés actual.

Advertisement

Literatura de Juan L. Ortiz en escena

La dramaturgia corporal se apoya en la gestualidad de la danza popular. El baile de pareja enlazada se transforma en una ontología colectiva. El abrazo y el contacto se convierten en unidades que no se disocian. Esta dinámica se visualiza como un reflejo del agua o del río Paraná. La pieza abreva en la literatura entrerriana del poeta Juan L. Ortiz. Se utilizan sus versos emblemáticos como pilar conceptual. La metáfora fluvial atraviesa el espacio escénico de manera integral.

Colaboración de Andrea Bagual y música

Para garantizar autenticidad, la compañía contó con la colaboración de Andrea Bagual. Esta reconocida maestra chaqueña es directora de la Academia y Ballet Bagual Fuentes. Su trabajo durante una semana de residencia en Córdoba fue intensivo. La composición sonora original está firmada por César De Medeiros y Leandro Doliri. La obra dialoga con la poética de Ortiz y la voz de Liliana Herrero.