Teófilo Gutiérrez anota en su último partido de local con Junior ante Deportivo Cúcuta

Teófilo Gutiérrez marcó el gol 281 de su carrera en la victoria 2-0 de Junior sobre Deportivo Cúcuta, su último partido de local en el Romelio Martínez.

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido de local con Junior de Barranquilla el 9 de noviembre, durante la victoria 2-0 sobre Deportivo Cúcuta en el estadio Romelio Martínez. El encuentro correspondió a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 y quedó marcado por el gol y el homenaje que recibió el ídolo del club.

El delantero, de 41 años, anotó el tanto que le permitió sumar el gol número 281 de su carrera. La jornada tuvo un fuerte componente emotivo, porque el equipo en el que debutó en la primera división de Colombia fue también el escenario de su despedida como futbolista de local.

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Gol número 281 y festejo en el minuto 50

Gutiérrez marcó en el minuto 50 tras asociarse con Bryan Castrillón dentro del área rival. Su remate cruzado de derecha fue dirigido al arco y selló la ventaja del conjunto barranquillero en el complemento.

El partido se había ido al entretiempo con una ventaja mínima de Junior, producto del gol del paraguayo Guillermo Paiva. Gutiérrez ingresó en el segundo tiempo en sustitución de Francisco Fydriszewski, exdelantero de Newell's Old Boys y Argentinos Juniors, entre otros clubes.

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Tras convertir, el futbolista se quitó la camiseta, la tendió sobre el césped y levantó los brazos hacia la barra popular del club. Sus compañeros lo abrazaron y la hinchada rojiblanca respondió con muestras de cariño desde las tribunas.

Homenaje previo y recibimiento de la hinchada

Antes del calentamiento, Gutiérrez comió entre risas una oblea que tenía el número 29 formado con dulce de leche, el dorsal que identifica su paso por Junior. Pese a que comenzó el partido como suplente, encabezó la salida del equipo para los movimientos precompetitivos.

El origen de su vínculo con el club también fue recordado durante la jornada. Gutiérrez nació en el barrio La Chinita, cuyo nombre aparece en el apodo con el que la hinchada lo identifica, y debutó en la primera división colombiana con el equipo de sus amores.

Al término del compromiso, el árbitro Wilmar Roldán le entregó el balón de la última jugada y un silbato de color dorado. Ese gesto completó una despedida que combinó la celebración del gol con el reconocimiento de la afición barranquillera.

Declaraciones de Teófilo Gutiérrez sobre un partido especial

Al finalizar el encuentro, Teófilo Gutiérrez anticipó que después del 19 de diciembre daría una sorpresa, aunque pidió respeto por el partido que ya tiene fecha. Explicó que se trata de un contrato vigente y que no quería adelantar detalles.

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El futbolista indicó que muchas personas ya compraron boletas tanto en el país como en el exterior, y que numerosos niños planean asistir a ese encuentro especial. Según sus palabras, habrá una gran fiesta con artistas importantes.

Gutiérrez describió el partido como un duelo entre River Plate 2014 y Junior en sus versiones de 2018, 2025 y 2026, con jugadores que han pasado por el Cali y por la selección Colombia. La información sobre ese evento fue expuesta por el propio delantero en su charla con los medios.

Qué implica el adiós como local para Junior

La salida de Gutiérrez del Romelio Martínez como futbolista de local deja un cierre simbólico para la hinchada de Junior, que siguió su carrera desde sus inicios en la primera división. El gol número 281 y el homenaje previo al partido concentraron la atención de los aficionados en la despedida.

Para los seguidores del club, la próxima cita anunciada por el delantero será el partido especial con River Plate, programado con posterioridad al 19 de diciembre. Hasta esa fecha, Gutiérrez mantuvo en reserva los detalles de la sorpresa que prometió al público barranquillero.