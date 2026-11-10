Tasa de interés en Brasil: la propuesta de recorte divide al mercado financiero

El padre del Plan Real propone bajar la tasa Selic de 13% a 7,5% en un año, mientras el mercado teme devaluación y un rebrote inflacionario en Brasil.

Las elecciones en Brasil ya quedaron atrás, pero el debate sobre la política económica recién comienza. Economistas, empresarios y banqueros de distintos sectores se enfrentan en una intensa disputa por el rumbo que tomará el país. En ese contexto, el presidente Lula da Silva dio pistas sobre sus próximos pasos mediante una carta publicada el fin de semana en la prensa, donde abordó el tema más controvertido de su agenda económica.

En esa carta, Lula afirmó que su gobierno va a crear las condiciones para reducir la tasa de interés. La frase parece, a primera vista, una definición obvia. Sin embargo, la cuestión fiscal había estado en el centro de la campaña, y el propio Lula había hecho declaraciones en ese sentido durante un acto electoral.

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Propuesta de André Lara Resende para bajar la tasa Selic

André Lara Resende, considerado el padre del Plan Real, propuso un recorte drástico de la tasa de interés. Su argumento es que, en el momento actual, lo que frena el crecimiento económico no es tanto el gasto público como el pago de intereses de la deuda.

Lara Resende, economista de corriente heterodoxa, había propuesto en 1994 un plan para terminar con la inflación crónica de Brasil. Según su diagnóstico, mientras ese problema no se resolviera, los planes de estabilización basados en ajuste fiscal y monetario solo lograrían recesión, sin resolver la inflación.

En aquel momento hubo advertencias de que el Plan Real fracasaría. Sin embargo, la moneda se estabilizó, y la inflación brasileña es actualmente menor a 5%. Con ese antecedente a favor, Lara Resende plantea ahora un esquema similar, pero enfocado en la tasa de interés.

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La propuesta consiste en llevar la tasa Selic, desde su nivel actual de 13%, hasta 7,5% en el lapso de un año. Según el economista, esto permitiría un recorte de cuatro puntos, algo que ningún ajuste fiscal podría lograr sin generar una recesión.

Posiciones enfrentadas entre el mercado y los defensores del plan

El mercado financiero rechazó de inmediato la idea. En la Avenida Faria Lima, de San Pablo, epicentro de la actividad bancaria y bursátil, creció la desconfianza, sobre todo porque circuló la versión de que Lula estaba considerando aplicar el nuevo plan.

Lara Resende sostiene que la tasa elevada no estabiliza la economía, sino que funciona como un negocio rentístico para el sector financiero. Además, afirma que la deuda crece a mayor velocidad que la economía, por lo que el problema se convierte en una bomba de tiempo.

Quienes se oponen a la propuesta advierten sobre el riesgo de una devaluación abrupta e incluso de hiperinflación. Analistas recuerdan que, en el pasado, una baja de tasas tuvo un resultado opuesto al esperado: la moneda se devaluó y la inflación se disparó.

Según esos analistas, la experiencia que citan ocurrió después de un recorte de la tasa de referencia Selic, que entonces rondaba 7,25% anual. El plan terminó fracasando, y la tasa volvió a subir hasta alcanzar 14,25% en 2014. Para intentar evitar una devaluación, el Banco Central tuvo un costo equivalente a unos u$s28.000 millones en la venta de dólar futuro.

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El debate económico brasileño quedó dividido en dos bandos irreconciliables: quienes respaldan a Lara Resende y el bloque de la Avenida Faria Lima. Los defensores de la propuesta sostienen que el mercado se beneficia de la tasa alta, mientras que sus críticos ven en el plan un riesgo para la estabilidad.

Impacto sobre la deuda pública y lecciones desde Argentina

Más de la mitad de la deuda pública brasileña está en letras financieras del Tesoro, que pagan una renta fija indexada a la tasa Selic. Por ese motivo, si la tasa de referencia cayera drásticamente, esos títulos sufrirían una licuación inflacionaria.

Según el planteo de Lara Resende, esa licuación no sería un efecto secundario, sino un resultado buscado de forma deliberada. Para los críticos, en cambio, se trata de un riesgo directo sobre los tenedores de deuda y sobre la moneda.

El caso también tiene paralelos en Argentina. En 2024, al inicio de la gestión de Javier Milei, se puso en marcha una estrategia de baja de las tasas que pagaban las Leliqs emitidas por el Banco Central de la República Argentina, medida que el sector ortodoxo de los economistas rechazó con vigor. Esa baja redujo drásticamente la tasa y permitió una reducción de la liquidez.

Esa similitud llevó a analistas argentinos a señalar, de forma paradójica, coincidencias entre los economistas cercanos a Lula y el equipo económico de Milei. Todavía no está claro cuánto de la propuesta de Lara Resende será adoptado por el gobierno de Lula.

Frente a la presión del mercado, Lula destacó que no dejará de lado la preocupación por la desconfianza, en un giro de 180 grados respecto de su discurso de campaña. Esa afirmación fue interpretada como un intento de reconciliación con el mercado financiero, que respondió con gestos inequívocos de desconfianza ante un escenario que considera de inestabilidad.