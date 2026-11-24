El Tribunal de Arbitraje Deportivo validó el título senegalés. Marruecos prometió agotar vías legales y denunció irregularidades en el fallo arbitral de Lausana.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), emitió este martes 24 de noviembre una resolución definitiva que confirma a la Selección de Senegal como la legítima campeona de la Copa Africana de Naciones. Este fallo pone punto final a la prolongada controversia deportiva iniciada tras el polémico incidente ocurrido en la final del 18 de enero en Rabat, restableciendo la victoria senegalesa con marcador de 0-1 en la prórroga y desestimando el reclamo presentado por la federación de Marruecos.

Decisión Final Del TAS Sobre El Título De La Copa

El panel arbitral del TAS se pronunció por unanimidad tras celebrar una audiencia a puerta cerrada el 8 de octubre, validando el recurso interpuesto por la asociación senegalesa para anular la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Este organismo continental había declarado previamente a Marruecos ganador por 3-0 en el tiempo reglamentario, basándose en la retirada del campo de la mayoría de los jugadores senegaleses. La resolución del TAS reconoce la integridad de la victoria deportiva alcanzada por los Leones de Teranga en el alargamiento, cerrando así el capítulo legal de esta disputa que había mantenido en vilo al fútbol africano durante diez meses.

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Denuncias De La FRMF Sobre Contactos Inapropiados

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) respondió de manera inmediata y contundente a la sentencia, asegurando que agotará todas las vías de recurso jurídicas posibles para impugnar la decisión mantenida por el TAS. Los directivos marroquíes denunciaron formalmente un presunto contacto entre Ulrich Haas, miembro alemán del panel arbitral, y el presidente de la asociación senegalesa de fútbol, ocurrido 48 horas antes del fallo. Según la FRMF, esta interacción podría haber comprometido la imparcialidad, la integridad y la credibilidad del procedimiento arbitral, generando una percepción de favoritismo hacia la delegación africana rival.

Argumentos Legales Sobre Las Reglas Del Juego Y IFAB

La postura defensiva de Marruecos se fundamenta en la interpretación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, los cuales establecían que la retirada del campo debía resultar en la finalización anticipada del partido. Sin embargo, Senegal argumentó ante el TAS que la decisión del árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala, al reanudar el encuentro en el minuto 109 y permitir que culminara con un resultado deportivo, no podía ser revisada bajo las Reglas de Juego vigentes. Además, la FRMF sostuvo que el fallo ignoró la orientación reciente adoptada por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA respecto a las sanciones disciplinarias por la salida no autorizada de los jugadores.

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Contexto Historico De Las Sentencias De La CAF

La historia reciente de esta contienda incluye decisiones contradictorias dentro de la estructura de la CAF que alimentaron la crisis. Inicialmente, el Comité de Disciplina de la CAF desestimó el reclamo de Marruecos, pero el Comité de Apelación de la CAF invirtió la sentencia el 17 de marzo, anulando la victoria senegalesa por incomparecencia. Esta reversión fue la base del recurso de Senegal ante el TAS, donde sostuvieron que el árbitro había actuado dentro de sus facultades al permitir que el partido continuara tras el incidente que involucró a todos los jugadores excepto al capitán Sadio Mané, quien permaneció en el terreno de juego.

Impacto Actual Y Consecuencias Para El Futbol Africano

Con esta sentencia del 24 de noviembre, Senegal recupera oficialmente el título continental, mientras que Marruecos se mantiene firme en su oposición jurídica. La resolución del TAS busca estabilizar la competencia y validar los resultados deportivos sobre las interpretaciones disciplinarias estrictas que habían prevalecido anteriormente. Este caso sirve como precedente importante para la gestión de incidentes en partidos de alta tensión y refuerza la autoridad del TAS en resolver disputas complejas que exceden el ámbito puramente deportivo dentro del calendario de la CAF.