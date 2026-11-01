Tarjeta roja de Martínez Quarta en Superclásico: Boca pierde al defensor

Martínez Quarta recibe tarjeta roja por infracción a Merentiel. Boca quedó con diez jugadores y Ponzio movilizó al equipo ante la baja del delantero en el Superclásico.

En el contexto del Superclásico disputado el primero de noviembre de 2026 en la Bombonera, la equidad del encuentro sufrió un giro drástico al inicio de la competición debido a la expulsión del defensor Martínez Quarta. La tarjeta roja se originó tras una infracción cometida sobre Miguel Merentiel, una jugada que fue revisada e interpretada por el sistema VAR, lo que llevó finalmente a la decisión de hacer salir al zaguero del campo de juego.

Expulsión modify estrategia de Ponzio

La decisión arbitral obligó de manera inmediata a Leonardo Ponzio, quien se desempeña como entrenador interino del conjunto de Núñez, a reacomodar las piezas tácticas de su plantel. Al quedar con diez jugadores activos en la cancha, el cuerpo técnico tuvo que sacrificar una alternativa ofensiva crucial para intentar mantener el equilibrio estructural del equipo ante una inferioridad numérica que prometía ser complicada de gestionar durante el resto del partido.

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Salida silenciosa del delantero

La salida prematura del delantero no pasó desapercibida para el estadio, aunque su reacción fue notablemente silenciosa y contundente al mismo tiempo. El futbolista abandonó el campo sin realizar gestos de protesta ni expresar su malestar públicamente, caminando con la cabeza gacha rumbo al banco de suplentes, una imagen que se convirtió en una de las primeras postales cargadas de tensión del encuentro.

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Relevo para reforzar la defensa

Para paliar el golpe sufrido por su equipo, Ponzio decidió que el delantero debía ser sacrificado antes de que terminara la primera etapa, permitiendo el ingreso de Lautaro Rivero. La llegada de este nuevo jugador tuvo como misión específica reforzar la línea defensiva y ayudar a River a sostenerse tácticamente en inferioridad numérica durante los minutos restantes del Superclásico.

Impacto en el desarrollo del partido

La temprana tarjeta roja modificó por completo los planes del cuerpo técnico de River Plate, forzando una resignación estratégica en un partido de enorme importancia. Aunque la salida del atacante dejó una impresión duradera, el foco se desplazó hacia la capacidad del equipo para reorganizarse y competir bajo la presión de la baja de Martínez Quarta, condicionando así el desarrollo general del duelo en la Bombonera.