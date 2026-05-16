Tarifas en parques nacionales y aumento en estudiantes

El Gobierno Nacional implementará ajustes en las tarifas de los parques nacionales a partir del 1 de junio próximo. Los visitantes extranjeros pagarán un aumento del 33%, mientras que los estudiantes argentinos recibirán un incremento del 114%. Además, se detallan los parques nacionales que deberán pagar por ingresar.

Serán efectivas desde el 1 de junio próximo y van desde el 33% para el caso de visitantes extranjeros hasta el 114% de aumento para los estudiantes argentinos.

En el marco del ajuste generalizado que implemente el Gobierno Nacional, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Manuel Adorni, desde el 1 de junio próximo y van desde el 33% para el caso de visitantes extranjeros hasta el 114% de aumento para los estudiantes. En el caso de los estudiantes, vale recordar que deberán acreditar tal condición mediante libreta estudiantil, constancia de alumno regular o similar vigentes, emitida por instituciones públicas o privadas formales de la Argentina.

En cuáles parques nacionales hay que pagar para entrar Según informó la Administración de Parques Nacionales (APN), que aprobó por Resolución 132/2026 para el nuevo tarifario, el cobro de entradas se aplica únicamente a los Parques Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanin, Lago Puelo, El Palmar y Talampaya. Actualizaciones tarifarias se implementan anualmente en temporada baja para generar un escenario de previsibilidad en el sector turístico, favoreciendo la planificación de las reservas y ventas grupales de la temporada primavera-verano.

La futura incorporación progresiva de los Parques Nacionales Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, Iberá, Los Cardones, Calilegua, Mburucuyá, Chaco, Monte León y Perito Moreno al sistema de cobro de acceso. Maltrato animal"Lo están apretando": Malcorra fue a encarar a Gustavo López a la radi





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