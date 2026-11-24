El Observatorio Social del Transporte reveló un aumento del 1120,8% en tarifas interurbanas desde 2023. La crisis afecta gravemente a localidades como Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

La tarifa del transporte interurbano de pasajeros en la provincia de Santa Fe registró un incremento astronómico del 1120,8 por ciento desde diciembre de 2023. Esta cifra supera en casi tres veces la inflación acumulada en el mismo período, generando una crisis económica para los usuarios. El dato fue publicado en un nuevo informe del Observatorio Social del Transporte, que detalla el impacto financiero en diversas localidades.

Crecimiento desproporcionado de tarifas versus inflación

El relevamiento del Observatorio Social del Transporte analiza la evolución de los precios públicos en la región. Se autorizaron siete aumentos durante la gestión provincial, multiplicando el precio del boleto por 12,2. Mientras el Índice de Precios al Consumidor subió 354 por ciento, la tarifa creció 640,2 puntos porcentuales adicionales. La tarifa superó por 660 puntos porcentuales a los ingresos del sector privado.

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Posiciones de actores frente al retiro de subsidios

Eduardo Toniolli, referente del organismo, atribuye estos precios al retiro de recursos del gobierno nacional. Señaló que la actitud del gobierno provincial consiste en recurrir al bolsillo de los usuarios para cubrir el déficit. Considera que se utiliza sistemáticamente este mecanismo para sostener el transporte público afectado.

Impacto en localidades vinculadas a Rosario

En Villa Gobernador Gálvez, el pasaje a Rosario por Expreso pasaría de 262,50 pesos a 3.605 pesos. Esto representa un 1273,3 por ciento más y un 35,5 por ciento del Salario Mínimo. En Pueblo Esther, el costo por línea A sería de 6.539 pesos, un 1613,9 por ciento más. El gasto impactaría con un 64,4 por ciento sobre el salario de referencia.

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Desde Villa Constitución, el viaje costaría 14.582 pesos, un 1593,9 por ciento más. En San Lorenzo, el pasaje por Expreso alcanzaría 7.876,84 pesos, un 1318,4 por ciento más. Funes enfrentaría un aumento al 3.912,76 pesos, con una variación de 1123,2 por ciento. Estos montos representan porcentajes críticos sobre los salarios mínimos.

Riesgos en la Tarifa Social Federal SUBE

El informe advierte sobre la Tarifa Social Federal de la Tarjeta SUBE para jubilados y pensionados. El gobierno resolvió que el descuento sea basado en cuadros tarifarios al 30 de junio de 2026. Los beneficiarios correrán riesgo de que su descuento del 55 por ciento pierda valor real. Los aumentos serán proporcionalmente mayores para este grupo vulnerable.